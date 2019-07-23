Gunay Bank увеличил в I полугодии активы на 17,3%, чистую прибыль – на 22%

Азербайджанский "Gunay Bank" увеличил в первом полугодии 2019 года активы на 17,3% - до 224 млн 249,42 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель банка составляет 151 млн 586,65 тыс. манатов (рост на 3,7%).
Обязательства на конец июня равны 161 млн 272,89 тыс. манатов (рост на 24,2%), депозиты – 93 млн 426,61 тыс. манатов (рост на 32,6%), в том числе вклады населения – 77 млн 980,95 тыс. манатов (рост на 47,6%).
Капитал банка на 30 июня 2019 года равен 62 млн 976,53 тыс. манатов (рост на 2,7%), уставный капитал – 64 млн 910,093 тыс. манатов (не изменился).
Чистая прибыль банка по итогам первого полугодия составила 752,29 тыс. манатов, что на 22% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
ОАО Gunay Bank лицензию на деятельность в Азербайджане получило в 1992 году. Акционерами банка являются 9 физических лиц.
А.Мамедов
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