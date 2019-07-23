Грузия в I полугодии снизила экспорт фундука почти вдвое

Грузия, один из крупных мировых производителей лесных орехов (фундука), в январе-июне 2019 года экспортировала 3,1 тыс. тонн этой продукции, что на 47,7% меньше показателя того же периода 2018 года, сообщили "Интерфаксу" в Национальной службе статистики.
Выручка от экспорта орехов за шесть месяцев текущего года сократилась в 2 раза - до $15,6 млн (0,9% общего объема экспорта страны против 2% годом ранее).
Рынками сбыта грузинского фундука в основном являются страны Европы и СНГ, в том числе Россия.
Фундук, еще недавно занимавший лидирующие позиции в перечне экспортной продукции Грузии, два года назад резко сдал их, что было обусловлено нашествием мраморных клопов (азиатские щитники), которые нанесли серьезный ущерб ореховым плантациям в Западной Грузии. В результате удельный вес орехов в структуре грузинского экспорта в 2017 году опустился со второй позиции (после медных руд и концентратов) на восьмую в перечне основных экспортных товаров страны, и уже второй год не попадает даже в их десятку.
Комплекс мероприятий по борьбе с насекомым-вредителем положительно сказался на урожайности фундука, однако проблема все еще актуальна. К тому же в последнее время дало о себе знать распространение грибковых заболеваний фундука.
По уточненным данным Национальной службы статистики, в 2018 году производство орехов в Грузии составило 22,7 тыс. тонн - на 8,1% меньше, чем в предыдущем году, экспорт - 12,9 тыс. тонн (снижение на 15,2%), экспортная выручка - $69,7 млн (снижение на 16,2%).
Грузия ранее занимала 4-е место в мире по объему производства лесных орехов после Турции, Италии и США.
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