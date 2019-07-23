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Регион 23.07.2019 13:09

Дорога, соединяющая таджикский эксклав Ворух с Таджикистаном, остается закрытой после приграничного инцидента

Единственная автомобильная дорога, ведущая из Таджикистана в таджикский эксклав Ворух на территории Киргизии, закрыта для движения с обеих сторон, сообщила во вторник "Интерфаксу" пресс-секретарь администрации Баткенской области Киргизии Чолпон Бердикулова.

"Дорога Исфара-Ворух закрыта в двустороннем порядке, как со стороны Таджикистана, так и со стороны Киргизии", - сказала Бердикулова.

По ее словам, из-за произошедшего в минувший понедельник конфликта на приграничной территории, пропуск транспортных средств по дороге Исфара-Ворух не осуществляется.

Ранее во вторник таджикские СМИ сообщили, что бригады "скорой помощи" из Таджикистана не могут проехать в Ворух, чтобы помочь местным жителям, получившим ранения в конфликте с жителями соседнего киргизского селения.

"Передвижению машин скорой помощи и бригады таджикских медиков препятствует киргизская сторона. В результате инцидента, произошедшего 22 июля на границе Ворух-Аксай, огнестрельные ранения получили пять граждан Таджикистана, один из которых Джамол Караев - преподаватель местной школы скончался от полученных ранений", - говорится в сообщении, опубликованном таджикским информационным порталом Sugd NEWS.

По его данным, всего в результате конфликта пострадали около 15 таджикских граждан, все они находятся в больнице джамоата Ворух.

"Четырем пострадавшим уже проведена операция. Состояние двоих из них оценивается как стабильное, двое других раненных нуждаются в повторной операции. Один из раненых, который получил ранения в область легких, нуждается в срочной операции в другой больнице, так как в селе Ворух медицинских условий для проведения подобной операции не имеются. Но ситуация усугубляется еще и тем, что дорога, соединяющая Ворух с городом Исфара, до сих пор закрыта", - отмечает издание.

По данным киргизской стороны, 22 июля в 17:20 местного времени (14:20 мск) произошел конфликт между гражданами Киргизии и Таджикистана, причиной которого послужила установка флагштока жителями таджикского села Ворух на въезде в село. Флагшток был установлен на неописанном участке госграницы. Жители киргизского села Аксай выступили против этого, словесная перепалка переросла в конфликт между жителями двух сел, в результате которой одна из сторон применила оружие. В Госпогранслужбе Киргизии подчеркнули, что стрельба велась гражданскими лицами из охотничьего оружия.

В погранслужбе ГКНБ Таджикистана заявили о гибели одного гражданина Таджикистана и ранении еще нескольких человек в результате инцидента и назвали конфликт провокацией "со стороны некоторых киргизских кругов, не желающих мира и спокойствия на границе". В таджикском ведомстве заявили, что флагшток, из-за которого начался конфликт, был установлен таджикскими гражданами на территории своего джамоата.

Участок на киргизско-таджиской границе, где произошел инцидент, относится к неописанным участкам с высоким конфликтным потенциалом. С начала года между жителями приграничных сел Ворух и Аксай произошло несколько конфликтов, сопровождавшихся перекрытием дорог. Очередной инцидент случился через неделю после того, как киргизская и таджикская сторона 15 июля заявили о намерении провести полевые исследования данной местности, чтобы продвинуться в процессе описания линии госграницы.

Протяженность киргизско-таджикской границы составляет 971 километр. Переговоры о делимитации линии границы между сторонами начались в 1990-х годах, но затем процесс приостановился и возобновился два года назад. На сегодняшний день из 971 км описано 583 км.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ТАДЖИКИСТАН, СЕЛЕНИЕ, ДОРОГА


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