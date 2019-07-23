В Венесуэле восстанавливается подача электричества после массового сбоя

В Венесуэле постепенно восстанавливают работу электросетей после отключения электроэнергии, затронувшего большую часть штатов, сообщает во вторник агентство ЭФЭ.

Подача электричества незадолго до полуночи по местному времени была частично восстановлена в Каракасе, а также в штатах Нуэва-Эспарта, Боливар, Тачира, Лара и Ансоатеги. Сбой в работе электросетей произошел за семь часов до этого.

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что из-за проблем с электричеством жителям страны во вторник разрешено не приходить на работу и учебу, а также им не следует выходить из дома без крайней необходимости.

Массовые отключения электроэнергии в 16 из 23 штатов Венесуэлы, включая столицу Каракас, произошли в ночь на вторник по московскому времени.

Родригес заявил, что это вызвано "электромагнитными атаками" на страну, но не сообщил подробности.

Это первое с марта отключение электроэнергии в стране. В мартовском блэкауте власти Венесуэлы обвинили оппозицию и США.