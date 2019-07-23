Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9027 RUR   0.027 GBR   2.1179 TRY   0.2989

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.22 0.59 Brent 63.26 0.79

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 23.07.2019 13:09

В Венесуэле восстанавливается подача электричества после массового сбоя

В Венесуэле постепенно восстанавливают работу электросетей после отключения электроэнергии, затронувшего большую часть штатов, сообщает во вторник агентство ЭФЭ.

Подача электричества незадолго до полуночи по местному времени была частично восстановлена в Каракасе, а также в штатах Нуэва-Эспарта, Боливар, Тачира, Лара и Ансоатеги. Сбой в работе электросетей произошел за семь часов до этого.

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что из-за проблем с электричеством жителям страны во вторник разрешено не приходить на работу и учебу, а также им не следует выходить из дома без крайней необходимости.

Массовые отключения электроэнергии в 16 из 23 штатов Венесуэлы, включая столицу Каракас, произошли в ночь на вторник по московскому времени.

Родригес заявил, что это вызвано "электромагнитными атаками" на страну, но не сообщил подробности.

Это первое с марта отключение электроэнергии в стране. В мартовском блэкауте власти Венесуэлы обвинили оппозицию и США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]