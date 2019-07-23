Иран продолжит обеспечивать безопасность и свободу навигации в Персидском заливе - Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани пообещал, что Тегеран продолжит обеспечивать безопасность и свободу навигации в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе.
"Иран всегда был и будет главным хранителем безопасности и свободы навигации в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе", - приводят во вторник иранские СМИ слова президента страны.
Он отметил, что Иран не намерен обострять напряженность с другими странами в регионе. По словам Рухани, Иран никогда сам не станет инициатором конфликта или войны.
Ранее сообщалось, что Вашингтон и его союзники обсуждают возможность боевого сопровождения для танкеров, проходящих через акваторию Персидского залива. Через этот залив ежедневно проходит множество судов, перевозящих нефть.
Председатель объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд, в частности, заявлял, что США работают над формированием военной коалиции для защиты коммерческого судоходства у берегов Ирана и Йемена на фоне повышенной напряженности в регионе после нападений на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
США возложили ответственность за все эти инциденты на Иран.
Ранее во вторник сообщалось, что Франция согласилась с предложением Великобритании о создании военно-морских сил в Персидском заливе для сопровождения коммерческих судов.
В минувшую пятницу Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган. Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф опроверг заявления, согласно которым захват иранцами британского танкера Stena Impero стал ответом на задержание у берегов Гибралтара иранского танкера Grace 1.
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