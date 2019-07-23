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СНГ 23.07.2019 15:31

Европейские наблюдатели отметили случаи скупки голосов избирателей на Украине, предвзятое освещение предвыборной кампании в СМИ

Внеочередные парламентские выборы на Украине проходили в мирной среде и были конкурентными, заявили в миссии наблюдателей Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).

"Выборы проходили в конкурентной и в целом мирной среде, несмотря на жесткие сроки проведения выборов и недостатки законодательства", - сказал глава миссии ENEMO Златко Вуйович на пресс-конференции во вторник в Киеве.

В то же время наблюдатели ENEMO зафиксировали рад нарушений во время предвыборной кампании, в частности, скупку голосов избирателей и агитацию госслужащими, сообщил Вуйович.

"Наблюдателями было сообщено о привлечении госслужащих к предвыборной агитации, давлении на избирателей и большом количестве возбужденных дел по скупке голосов, особенно в пользу кандидатов на одномандатных округах", - рассказал он.

Также в отчете миссии ENEMO указывается, что исходя из концентрации СМИ в собственности нескольких лиц и их сильного влияния на редакционную политику, не было обеспечено равное и непредвзятое освещение предвыборной кампании.

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Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, ENEMO, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]