Европейские наблюдатели отметили случаи скупки голосов избирателей на Украине, предвзятое освещение предвыборной кампании в СМИ

Внеочередные парламентские выборы на Украине проходили в мирной среде и были конкурентными, заявили в миссии наблюдателей Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO).

"Выборы проходили в конкурентной и в целом мирной среде, несмотря на жесткие сроки проведения выборов и недостатки законодательства", - сказал глава миссии ENEMO Златко Вуйович на пресс-конференции во вторник в Киеве.

В то же время наблюдатели ENEMO зафиксировали рад нарушений во время предвыборной кампании, в частности, скупку голосов избирателей и агитацию госслужащими, сообщил Вуйович.

"Наблюдателями было сообщено о привлечении госслужащих к предвыборной агитации, давлении на избирателей и большом количестве возбужденных дел по скупке голосов, особенно в пользу кандидатов на одномандатных округах", - рассказал он.

Также в отчете миссии ENEMO указывается, что исходя из концентрации СМИ в собственности нескольких лиц и их сильного влияния на редакционную политику, не было обеспечено равное и непредвзятое освещение предвыборной кампании.