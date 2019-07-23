Ростуризм исключил курганскую компанию "Лаборатория приключений" из единого федерального реестра туроператоров в связи с прекращением деятельности.

"В соответствии со статьей 4.2 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ", приказываю исключить из единого федерального реестра туроператоров сведения о компании ООО "Лаборатория приключений" (реестровый номер РТО 018998) в связи с прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта с 22 июля", - следует из приказа Ростуризма от 23 июля.

Туроператор "Лаборатория приключений" в субботу объявил о приостановке деятельности в связи с тяжелой экономической ситуацией на туристическом рынке и отмене автобусных туров в Крым с 21 июля по 4 сентября.

В Крыму отдыхает 48 клиентов компании, их вывезет другой местный туроператор - "Санаторно-курортное объединение".

Объем финансовых гарантий туроператора составляет 500 тыс. рублей, договор страхования заключен с ООО "Страховое общество "Помощь" на 500 тыс. рублей. Срок действия договора - с 27 марта 2019 года по 26 марта 2020 года. По заявлению генерального директора компании Дмитрия Боронкина, все финансовые обязательства будут выполнены в полном объеме, возврат денежных средств планируется начать в середине осени.