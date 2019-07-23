Грузоперевозки в Азербайджане в I полугодии увеличились на 1,6%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в I-ом полугодии 2019 года составил 112 млн 108,8 тыс. тонн, что на 1,6% больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 81,9%, на долю госсектора – 18,1%. При этом объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий за январь-июнь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 2,3%.

За отчетный период по железной дороге перевезено 6 млн 991,5 тыс. тонн (включая транзитные грузы), что на 3,2% больше показателя I-го полугодия 2018 года.

Морским транспортом перевезено 3 млн 52,3 тыс. тонн различных грузов (спад на 28,9%), автомобильным транспортом –72 млн 225,3 тыс. тонн (рост на 2,5%), воздушным – 94,3 тыс. тонн (спад на 5,9%).

По внутренним нефтепроводам за отчетный период транспортировано 19 млн 744 тыс. тонн нефти (спад на 2,9%). Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.

Н.Аббасова