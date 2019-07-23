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СНГ 23.07.2019 16:39

Госдума приняла закон о снижении НДПИ при добыче редких металлов

Госдума приняла третьем, в окончательном чтении закон о снижении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче редких металлов с 8% до 4,8% и введении понижающего коэффициента при расчете данного налога сроком на 10 лет.

Согласно принятому закону, при добыче руд редких металлов, образующих собственные месторождения, а также редких металлов, являющихся попутными компонентами в рудах других редких металлов, образующих собственные месторождения, ставка НДПИ снижается с 8% до 4,8%.

Одновременно при расчете НДПИ вводится понижающий коэффициент 0,1, который применяется в течение 10 лет с момента добычи ряда руд редких металлов с собственных месторождений (литий, бериллий, скандий, иттрий, лантан, церий, празеодим, неодим, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций, германий, ниобий, тантал, рений). Фактически компании будут платить десятую часть от уже сниженной ставки в 4,8%.

При этом уточняется, что данный понижающий коэффициент (K/PM) на редкие металлы действует 10 лет, как и принятый в 2013 г. понижающий коэффициент 0,1 на НДПИ на ряд кондиционных руд черных металлов (K/ПОДЗ), действующий до 31 декабря 2023 г.

Ранее в ходе обсуждения законопроекта глава Роснедр Евгений Киселев пояснил, что речь идет о 40 млрд рублей, которые планируется инвестировать в проекты по производству редких и редкоземельных металлов, среди них Томторское месторождение в Якутии (разрабатывается дочерней структурой "Ростеха" и группы "ИСТ") и Чуктуконское месторождение в Красноярске (АО "Сибирское ПГО", входит в госхолдинг "Росгеология"). Киселев отметил, что текущий годовой уровень добычи редких металлов в РФ - 2 тыс. тонн, принятие законопроекта позволит выйти на уровень 17-20 тыс. тонн.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

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Тэги: РОССИЯ, НДПИ, МЕТАЛЛЫ, ЗАКОН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]