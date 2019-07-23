Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9027 RUR   0.027 GBR   2.1179 TRY   0.2989

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.22 0.59 Brent 63.26 0.79

Погода в Баку

  ночь день

Инфраструктура и тендеры 23.07.2019 13:42

Госкомитет по работе с беженцами отбирает компании для ремонта в поселках для беженцев и вынужденных переселенцев

Государственный комитет по работе с беженцами и вынужденными переселенцами объявил тендер на отбор услуг для ремонта автомобильных дорог в поселках, построенных для беженцев и вынужденных переселенцев, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете.

Тендер объявлен по трем лотам:

Лот 1 включает ремонт внутренних дорог на территории поселка для вынужденных переселенцев в городе Мингячевир.

Лот 2 – ремонт внутренних дорог на территории поселка для вынужденных переселенцев в Геранбойском районе.

Лот 3 - ремонт внутренних дорог на территории поселков для вынужденных переселенцев в Физулинском и Саатлинском районе.

Стоимость участия в тендере составляет 1 тыс. манатов по каждому из лотов.

Предложения для участия в тендере принимаются до 14 августа. Вскрытие предложений пройдет 15 августа.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЖЕНЦЫ, ЖИЛКОМПЛЕКС, ДОРОГИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]