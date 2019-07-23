Госкомитет по работе с беженцами отбирает компании для ремонта в поселках для беженцев и вынужденных переселенцев

Государственный комитет по работе с беженцами и вынужденными переселенцами объявил тендер на отбор услуг для ремонта автомобильных дорог в поселках, построенных для беженцев и вынужденных переселенцев, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете.
Тендер объявлен по трем лотам:
Лот 1 включает ремонт внутренних дорог на территории поселка для вынужденных переселенцев в городе Мингячевир.
Лот 2 – ремонт внутренних дорог на территории поселка для вынужденных переселенцев в Геранбойском районе.
Лот 3 - ремонт внутренних дорог на территории поселков для вынужденных переселенцев в Физулинском и Саатлинском районе.
Стоимость участия в тендере составляет 1 тыс. манатов по каждому из лотов.
Предложения для участия в тендере принимаются до 14 августа. Вскрытие предложений пройдет 15 августа.
А.Мамедов
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