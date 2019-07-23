Госкомитет по работе с беженцами отбирает компании для ремонта в поселках для беженцев и вынужденных переселенцев

Государственный комитет по работе с беженцами и вынужденными переселенцами объявил тендер на отбор услуг для ремонта автомобильных дорог в поселках, построенных для беженцев и вынужденных переселенцев, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете.

Тендер объявлен по трем лотам:

Лот 1 включает ремонт внутренних дорог на территории поселка для вынужденных переселенцев в городе Мингячевир.

Лот 2 – ремонт внутренних дорог на территории поселка для вынужденных переселенцев в Геранбойском районе.

Лот 3 - ремонт внутренних дорог на территории поселков для вынужденных переселенцев в Физулинском и Саатлинском районе.

Стоимость участия в тендере составляет 1 тыс. манатов по каждому из лотов.

Предложения для участия в тендере принимаются до 14 августа. Вскрытие предложений пройдет 15 августа.

А.Мамедов