Таможенники Азербайджана пресекли попытку ввоза в страну контрабандного гранита и гранитных изделий

Сотрудники Главного Управления энергетических ресурсов и в морском транспорте пресекли попытку незаконного ввоза в Азербайджан крупной партии строительных материалов и декоративных изделий, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Незадекларированные гранитные камни, площадью 1980 кв. м и керамические плиты для стен и пола площадью 820 кв. м, а также 3 декоративных изделия из гранита были обнаружены среди товара, прибывшего из Ирана в Азербайджан морским путем»,- говорится в сообщении.

ГТК отмечает, что контрабандный товар обнаружен среди задекларированных товаров, прибывших на имя компании ООО «Apache».

По данным ГТК, в целом удалось предотвратить уклонение от уплаты импортных таможенных пошлин на сумму около 10 тыс. манатов.

Ф.Исазаде