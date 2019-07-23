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Бизнес и законодательство 23.07.2019 14:14

Таможенники Азербайджана пресекли попытку ввоза в страну контрабандного гранита и гранитных изделий

Сотрудники Главного Управления энергетических ресурсов и в морском транспорте пресекли попытку незаконного ввоза в Азербайджан крупной партии строительных материалов и декоративных изделий, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Незадекларированные гранитные камни, площадью 1980 кв. м и керамические плиты для стен и пола площадью 820 кв. м, а также 3 декоративных изделия из гранита были обнаружены среди товара, прибывшего из Ирана в Азербайджан морским путем»,- говорится в сообщении.

ГТК отмечает, что контрабандный товар обнаружен среди задекларированных товаров, прибывших на имя компании ООО «Apache».

По данным ГТК, в целом удалось предотвратить уклонение от уплаты импортных таможенных пошлин на сумму около 10 тыс. манатов.

Ф.Исазаде

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Тэги: КОНТРАБАНДА, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]