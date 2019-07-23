Транзит азербайджанской нефти по БТД через Грузию в I полугодии составил 120,5 млн баррелей

Транзит нефти по трубопроводам на территории Грузии в январе-июне 2019 года составил 133,9 млн баррелей, что на 4,7% меньше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщило АО "Грузинская нефтяная и газовая корпорация" (GOGC).
Во втором квартале транзит нефти снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 6,8%, а по сравнению со вторым кварталом 2018 года - на 8,5%, до 64,6 млн баррелей.
За шесть месяцев текущего года по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) в направлении Турции был осуществлен транзит 120,5 млн баррелей азербайджанской нефти (снижение на 3,1%), по трубопроводу западного направления Баку-Супса (WREP) до терминала на черноморском побережье Грузии доставлено 13,4 млн баррелей нефти (снижение на 17,3%).
По информации GOGC, с начала года наибольший объем транспортировки нефти по обоим трубопроводам был зафиксирован в мае - 23,6 млн баррелей (в том числе транзит по BTC составил 22,1 млн баррелей, по WREP - 1,5 млн баррелей).
Как сообщалось ранее, в 2018 году транзит нефти через территорию Грузии увеличился на 0,5% по сравнению с показателем 2017 года, до 283 млн баррелей. По BTC было транспортировано 255,3 млн баррелей (рост на 0,9%), по WREP - 27,7 млн баррелей (снижение на 3,1%).
Транзит нефти по BTC осуществляется с сентября 2005 года, по WREP - с апреля 1999 года. Оператором обоих нефтепроводов является британская BP.
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