Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9027 RUR   0.027 GBR   2.1179 TRY   0.2989

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.22 0.59 Brent 63.26 0.79

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 23.07.2019 14:16

Транзит азербайджанской нефти по БТД через Грузию в I полугодии составил 120,5 млн баррелей

Транзит нефти по трубопроводам на территории Грузии в январе-июне 2019 года составил 133,9 млн баррелей, что на 4,7% меньше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщило АО "Грузинская нефтяная и газовая корпорация" (GOGC).

Во втором квартале транзит нефти снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 6,8%, а по сравнению со вторым кварталом 2018 года - на 8,5%, до 64,6 млн баррелей.

За шесть месяцев текущего года по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) в направлении Турции был осуществлен транзит 120,5 млн баррелей азербайджанской нефти (снижение на 3,1%), по трубопроводу западного направления Баку-Супса (WREP) до терминала на черноморском побережье Грузии доставлено 13,4 млн баррелей нефти (снижение на 17,3%).

По информации GOGC, с начала года наибольший объем транспортировки нефти по обоим трубопроводам был зафиксирован в мае - 23,6 млн баррелей (в том числе транзит по BTC составил 22,1 млн баррелей, по WREP - 1,5 млн баррелей).

Как сообщалось ранее, в 2018 году транзит нефти через территорию Грузии увеличился на 0,5% по сравнению с показателем 2017 года, до 283 млн баррелей. По BTC было транспортировано 255,3 млн баррелей (рост на 0,9%), по WREP - 27,7 млн баррелей (снижение на 3,1%).

Транзит нефти по BTC осуществляется с сентября 2005 года, по WREP - с апреля 1999 года. Оператором обоих нефтепроводов является британская BP.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ТРАНЗИТ


Похожие новости


Белоруссия не собирается закрывать транзит российской нефти по "Дружбе" - Лукашенко "Укртранснафта" возобновила транзит нефти в Европу Перекрытие Белоруссией "Дружбы" - нецелесообразный форс-мажор, у РФ есть варианты переориентации на порты - Новак Транзит нефти по трубопроводам Грузии в 2018г увеличился на 0,5% Казахстан может с 2019г наладить транзит нефти и нефтепродуктов через Азербайджан, присматривается к экспорту по БТД – замминистра энергетики Прокачка нефти из Азербайджана в Турцию по БТД в 2017г составила 253 млн баррелей

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]