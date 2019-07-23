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ТЭК 23.07.2019 14:24

Новак: рынок нефти будет обеспечен ресурсами, надеемся на высокий спрос в 2020г

Спрос на нефть в 2020 году будет большим, считает министр энергетики РФ Александр Новак.

"Я бы сейчас не делал таких точных прогнозов, потому что на рынке ситуация постоянно меняется, очевидно, что сейчас мы имеем достаточно сбалансированный рынок", - сказал министр журналистам, комментируя оценку Международного энергетического агентства (МЭА) о переизбытке нефти на рынке в 2020 году.

"Вы видите, что волатильность невысокая. Но опять же много непредсказуемых ситуаций, которые могут эту ситуацию изменить. Будем смотреть, мониторить, как ситуация будет развиваться и принимать соответствующие решения", - пояснил он.

"Рынок будет, мне кажется, обеспечен ресурсами. Спрос во многом будет зависеть от экономических взаимоотношений между крупными державами, и здесь мы видим позитивные сдвиги. Поэтому мы надеемся, что спрос будет такой же большой, как и в предыдущие годы", - резюмировал Новак.

В своем последнем ежемесячном отчете МЭА сообщило, что допускает в 2020 году перепроизводство нефти из-за роста поставок из стран, не входящих в ОПЕК, главным образом, из США - на 2,1 млн б/с по сравнению с 2 млн б/с в 2019 году.

По оценкам агентства, в 2020 году спрос на нефть вырастет на 1,4 млн б/с по сравнению с темпом роста в 1,2 млн б/с в 2019 году.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, СПРОС, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]