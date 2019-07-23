В Тегеране не видят необходимости в создании коалиции для патрулирования в Персидском заливе

Первый вице-президент Ирана Эшак Джахангири решительно выступил против идеи США о создании военной коалиции для патрулирования в Персидском заливе.

"Нет никакой необходимости в создании коалиции", - приводит агентство "Тасним" слова вице-президента.

По его словам, "такие коалиции и присутствие иностранных сил в регионе сами по себе создают небезопасные условия". Он добавил, что это патрулирование приведет лишь к обострению напряженности.

"Иран может обеспечить безопасность региона при помощи стран региона", - подчеркнул Джахангири.

Ранее сообщалось, что Вашингтон и его союзники обсуждают возможность боевого сопровождения для танкеров, проходящих через акваторию Персидского залива. Через этот залив ежедневно проходит множество судов, перевозящих нефть.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Джозеф Данфорд, в частности, заявлял, что США работают над формированием военной коалиции для защиты коммерческого судоходства у берегов Ирана и Йемена на фоне повышенной напряженности в регионе после нападений на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

США возложили ответственность за все эти инциденты на Иран.