В Тегеране не видят необходимости в создании коалиции для патрулирования в Персидском заливе

Первый вице-президент Ирана Эшак Джахангири решительно выступил против идеи США о создании военной коалиции для патрулирования в Персидском заливе.
"Нет никакой необходимости в создании коалиции", - приводит агентство "Тасним" слова вице-президента.
По его словам, "такие коалиции и присутствие иностранных сил в регионе сами по себе создают небезопасные условия". Он добавил, что это патрулирование приведет лишь к обострению напряженности.
"Иран может обеспечить безопасность региона при помощи стран региона", - подчеркнул Джахангири.
Ранее сообщалось, что Вашингтон и его союзники обсуждают возможность боевого сопровождения для танкеров, проходящих через акваторию Персидского залива. Через этот залив ежедневно проходит множество судов, перевозящих нефть.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Джозеф Данфорд, в частности, заявлял, что США работают над формированием военной коалиции для защиты коммерческого судоходства у берегов Ирана и Йемена на фоне повышенной напряженности в регионе после нападений на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
США возложили ответственность за все эти инциденты на Иран.
Баку и Джакарта имеют потенциал для расширения торгово-экономических и инвестиционных связей – президент Азербайджана
Алиев принял верительные грамоты новых послов Колумбии, Малайзии, Швейцарии, Германии и Китая в Азербайджане
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
Нефть умеренно дешевеет, Brent торгуется у $63 за баррель
Грузоперевозки через Азербайджан в рамках TRACECA за январь-май сократились на 1,8%
Новак: рынок нефти будет обеспечен ресурсами, надеемся на высокий спрос в 2020г
В странах Западной Европы опасаются аномальной жары и лесных пожаров
Антропоморфный робот Skybot F-850 доставлен на Байконур для подготовки к полету на МКС
Девять человек пострадали, один ребенок погиб при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском - МЧС
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В РИКЦ в Баку отметили День национальной прессы Азербайджана. Фоторепортаж
AzerTelecom стал официальным партнером компании Microsoft
Банк Республика организовал пресс-тур для журналистов в Гёйгёль
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору