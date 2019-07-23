Баку и Джакарта имеют потенциал для расширения торгово-экономических и инвестиционных связей – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает заинтересованность в развитии отношений с Малайзией в сферах экономики, торговли, инвестиций, туризма и др. направлениях.

Такое мнение Алиев высказал во вторник, принимая верительные грамоты нового посла Малайзии в Азербайджане Дато Юбазлана Бин Юсуфа.

По его словам, Азербайджан заинтересован в расширении связей с Малайзией в этих направлениях.

Президент также выразил уверенность, что посол внесет вклад в дальнейшее развитие азербайджано-малазийских связей.

Ф.Исазаде