Борис Джонсон стал новым лидером Консервативной партии Великобритании

Бывший глава британского МИД Борис Джонсон по итогам голосования избран во вторник новым лидером Консервативной партии Великобритании.
Джонсон, фаворит гонки за эту должность, набрал 92 153 голоса, его соперник - глава МИД Великобритании Джереми Хант получил 46 656 голосов членов Консервативной партии.
В результате со среды Джонсон, как ожидается, сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании.
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