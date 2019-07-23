Рисков сокращения урожайности сельхозкультур из-за гибели пчел нет - Минсельхоз

Рисков сокращения урожайности сельхозкультур в России из-за гибели пчел в настоящее время нет, сообщил Минсельхоз.

Ведомство ведет оперативный мониторинг ситуации с гибелью пчел в ряде регионов страны. По данным на 19 июля, погибло 1,3% пчелосемей от их общего количества. "В связи с этим в настоящее время риски сокращения урожайности сельскохозяйственных культур отсутствуют", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Вместе с тем Минсельхоз фиксирует урон пчеловодству как подотрасли животноводства. Ранее ведомство неоднократно указывало на необходимость строгого соблюдения правил применения пестицидов и других агрохимикатов при обработке посевов.

Применение пестицидов при возделывании сельскохозяйственных культур является неотъемлемым технологическим приемом, направленным на предотвращение потерь урожая от вредителей, возбудителей болезней растений и сорняков. Полностью отказаться от использования химических пестицидов или заменить их биологическими не представляется возможным. При этом законодательством установлены требования к применению пестицидов, исполнение которых позволит обеспечить их безопасность для пчел.

Для обеспечения государственного контроля за безопасным применением пестицидов, в том числе для медоносных пчел, Минсельхоз подготовил к внесению в правительство законопроект, которым предлагается в полном объеме наделить Россельхознадзор полномочиями по осуществлению этого контроля.

"Отметим, что гибель пчел отмечается преимущественно на незарегистрированных пасеках, которые бесконтрольно размещаются на сельскохозяйственных угодьях и не соблюдают установленные требования по использованию пестицидов", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, с начала лета в ряде регионов РФ, в частности, в Удмуртии, Саратовской, Липецкой, Курской, Брянской и Ульяновской областях, а также в Алтайском крае и других регионах были зафиксированы случаи массовой гибели пчел. По данным Российского национального союза пчеловодов, гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России.

Президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов оценивал ущерб от гибели пчел в 1 трлн рублей. Эта сумма высчитана из данных по энтомофильным сельхозкультурам (культуры, которые опыляются пчелами). "Мы обсчитали их стоимость, и по итогам оказалось, что при уничтожении хотя бы 30% пчёл мы теряем порядка 0,5 трлн рублей, а если гибель, как сейчас, составляет 60%, то мы теряем триллион рублей", - говорил он.

Возможной причиной массовой гибели пчел называются грубые нарушения сельхозпроизводителями регламента безопасного применения пестицидов. "Анализ ситуации показывает, что из года в год наблюдается массовая гибель пчел. Причиной тому, на взгляд службы, является тот факт, что последние восемь лет в России не контролируется производство, хранение, реализация и применение пестицидов и агрохимикатов", - говорила ранее представитель Россельхознадзора Юлия Мелано. "Такая беспрецедентная ситуация сложилась в 2011 году, когда у Россельхознадзора практически в полном объеме были изъяты и в дальнейшем никому не переданы полномочия по надзору в этой области, - пояснила она. - Сегодня контроль пестицидов и агрохимикатов в плодовоовощной продукции осуществляет только Роспотребнадзор тогда, когда продукция фактически реализуется на прилавках".