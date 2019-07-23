Azerkosmos планирует в 2019г рост доходов от коммерческой эксплуатации спутников на 75,8%

ОАО Azerkosmos ожидает по итогам 2019 года доходы от коммерческой эксплуатации спутников на уровне $45 млн, отмечается в сообщении общества.

Как сообщалось ранее, доходы ОАО «Azerkosmos» от коммерческой эксплуатации спутников в 2018 году составили $25,6 млн. Таким образом, рост доходов общества за 2019 год составит 75,8%.

«За I-полугодие 2019 года доходы Azerkosmos от оказания 20 странам телекоммуникационных и оптических спутниковых услуг составили $21,1 млн, что на 47% больше показателя аналогичного периода 2018 года. До конца текущего года компания прогнозирует, что доходы от указанной деятельности достигнут $45 млн», - говорится в информации.

По данным общества, доходы от экспорта услуг в отчетный период составили 90% всех доходов Azerkosmos. Основными странами-импортерами услуг Azerkosmos являются США, Франция, Малайзия, Великобритания, Германия и ОАЭ.

«В I-ом полугодии 2019 года были также оформлены договора на оказание спутниковых услуг клиентам еще из 9 стран. Аудитория более 150 теле- и радиоканалов, транслируемых посредством азербайджанских спутников, превышает 20 млн человек», - указывается в сообщении.

Спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ).

В декабре 2014 года «Azerkosmos» и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника «Azersky». Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года, и будет находиться на орбите 12 лет.

В сентябре 2018 года Азербайджан с космодрома Куру запустил на орбиту телекоммуникационный спутник "Azerspace-2".

ОАО «Azerkosmos» создано в 2010 году. В функции общества входит вывод на орбиту спутников, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.

Н.Аббасова