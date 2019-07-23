Azerkosmos планирует в 2019г рост доходов от коммерческой эксплуатации спутников на 75,8%

ОАО Azerkosmos ожидает по итогам 2019 года доходы от коммерческой эксплуатации спутников на уровне $45 млн, отмечается в сообщении общества.
Как сообщалось ранее, доходы ОАО «Azerkosmos» от коммерческой эксплуатации спутников в 2018 году составили $25,6 млн. Таким образом, рост доходов общества за 2019 год составит 75,8%.
«За I-полугодие 2019 года доходы Azerkosmos от оказания 20 странам телекоммуникационных и оптических спутниковых услуг составили $21,1 млн, что на 47% больше показателя аналогичного периода 2018 года. До конца текущего года компания прогнозирует, что доходы от указанной деятельности достигнут $45 млн», - говорится в информации.
По данным общества, доходы от экспорта услуг в отчетный период составили 90% всех доходов Azerkosmos. Основными странами-импортерами услуг Azerkosmos являются США, Франция, Малайзия, Великобритания, Германия и ОАЭ.
«В I-ом полугодии 2019 года были также оформлены договора на оказание спутниковых услуг клиентам еще из 9 стран. Аудитория более 150 теле- и радиоканалов, транслируемых посредством азербайджанских спутников, превышает 20 млн человек», - указывается в сообщении.
Спутник "Azerspace-1" был запущен 9 февраля 2013 года с космодрома Куру (на северо-востоке Южной Америки, во французской Гвиане - ИФ).
В декабре 2014 года «Azerkosmos» и французская компания Airbus Defence and Space подписали договор о передаче в собственность Azerkosmos спутника «Azersky». Спутник был запущен на орбиту в июне 2014 года, и будет находиться на орбите 12 лет.
В сентябре 2018 года Азербайджан с космодрома Куру запустил на орбиту телекоммуникационный спутник "Azerspace-2".
ОАО «Azerkosmos» создано в 2010 году. В функции общества входит вывод на орбиту спутников, оказание телекоммуникационных услуг, проведения отбора страховых компаний для получения услуг, налаживание сотрудничества с космическими (спутниковыми) операторами, проведение различных исследований в этом направлении.
Н.Аббасова
Бабаев возглавил МПК Азербайджана с Венгрией
Президент Алиев одобрил меры по улучшению материального обеспечения судей в Азербайджане
Группа миротворцев из Азербайджана отправилась в Афганистан в рамках миссии НАТО
Количество визитеров из России в Грузию за первую неделю после запрещения прямых авиарейсов сократилось на 21,4% - исследование
Две коррекции орбиты космической обсерватории "Спектр-РГ" предстоит провести в ближайший месяц - Рогозин
Туроператорам потребуется две недели, чтобы развернуть чартерные программы в Египет
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
В МИД РФ призывают Израиль пересмотреть решение о сносе палестинских домов в Восточном Иерусалиме
Марк Эспер утвержден на посту главы министерства обороны США
Командующий Дальней авиацией ВКС РФ назвал действия южнокорейских летчиков воздушным хулиганством
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В РИКЦ в Баку отметили День национальной прессы Азербайджана. Фоторепортаж
AzerTelecom стал официальным партнером компании Microsoft
Банк Республика организовал пресс-тур для журналистов в Гёйгёль
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору