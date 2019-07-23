Трамп уверен, что Джонсон добьется успеха на посту премьера Великобритании

Президент США Дональд Трамп во вторник поздравил Бориса Джонсона, одержавшего победу на выборах лидера британской Консервативной партии.
"Поздравляю Бориса Джонсона с тем, что он стал новым премьер-министром Великобритании. Он отлично справится", - написал он в твиттере.
При этом Трамп несколько поторопился: как сообщалось, пока что Джонсон - лишь лидер консерваторов. Пост премьера он займет только после того как в среду подаст в отставку с поста главы правительства Тереза Мэй.
В прошлом Трамп неоднократно заявлял о симпатии к Джонсону.
Как сообщалось, во вторник стало известно, что Джонсон на выборах лидера своей партии уверенно опередил своего соперника - главу МИД Джереми Ханта.
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