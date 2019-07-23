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Внешняя политика 23.07.2019 15:41

Германия готов помочь Азербайджану в диверсификации экономики и развитии ненефтяного сектора – посол в Баку

Берлин заинтересован в сотрудничестве с Баку по диверсификации экономики и развитии отношений, в том числе в ненефтяном секторе, заявил новый посол Германии в Азербайджане Вольфганг Мани.

Мани во вторник вручил верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает официальный сайт главы государства.

«Мани отметил, что Азербайджан является самым важным партнером Германии на Южном Кавказе. Он подчеркнул, что Берлин заинтересован в развитии отношений в сфере энергетики, промышленности и ненефтяном секторе, сотрудничестве с Баку для диверсификации экономики»,- говорится в информации.

В свою очередь, Алиев отметил успешное развитие отношений в сфере политики, экономики, торговли, туризма, подчеркнул наличие хороших возможностей для их дальнейшего расширения. По его словам, толчок развитию отношений придал визит в 2018 году в Азербайджан канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Президент констатировал успешную деятельность германских компаний в Азербайджане в сфере промышленности, инфраструктуры, АПК и др. Он отметил, что германские компании проводят активную деятельность в неэнергетическом секторе»,- говорится в сообщении.

Алиев также довел до сведения дипломата, что развитие неэнергетического сектора является приоритетной сферой в Азербайджане, а за последние годы страна преуспела в этом направлении.

Ф.Исазаде

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]