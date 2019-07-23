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СНГ 23.07.2019 19:19

В Думе не ожидают существенных изменений в российско-британских отношениях при премьере Борисе Джонсоне

Приход Бориса Джонсона на пост премьер-министра Великобритании никак не повлияет на современный характер британо-российских отношений, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Сильно ничего не изменится. Единственное, что может быть - по линии спецслужбы что-то может измениться, а так больших перспектив в назначении Бориса Джонсона я не вижу", - сказал он "Интерфаксу" во вторник.

"Он не проявил себя на своем посту (главы британского МИД - ИФ), и оснований ожидать, что произойдут какие-то изменения, я не вижу", - сказал Чепа.

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Тэги: РОССИЯ, БРИТАНИЯ, ДЖОНСОН, ГОСДУМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]