В Думе не ожидают существенных изменений в российско-британских отношениях при премьере Борисе Джонсоне

Приход Бориса Джонсона на пост премьер-министра Великобритании никак не повлияет на современный характер британо-российских отношений, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Сильно ничего не изменится. Единственное, что может быть - по линии спецслужбы что-то может измениться, а так больших перспектив в назначении Бориса Джонсона я не вижу", - сказал он "Интерфаксу" во вторник.

"Он не проявил себя на своем посту (главы британского МИД - ИФ), и оснований ожидать, что произойдут какие-то изменения, я не вижу", - сказал Чепа.