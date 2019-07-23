Мэй поздравила Джонсона с победой на выборах лидера консерваторов, Корбин раскритиковал его политику

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник поздравила Бориса Джонсона, победившего на выборах лидера Консервативной партии Великобритании.

"Поздравляю Борис Джонсона с избранием лидером консерваторов, теперь нам нужно работать вместе над тем, чтобы реализовать Brexit, который подойдет для всей Великобритании, и не дать Джереми Корбину попасть в правительство", - написала Мэй в Twitter.

Мэй подчеркнула, что будет оказывать Джонсону полную поддержку.

Соперник Джонсона на выборах, глава МИД Великобритании Джереми Хант, заявил, что Джонсон "станет прекрасным премьером для нашей страны в этот критический момент".

"Во время кампании ты демонстрировал оптимизм, энергичность и несгибаемую веру в нашу прекрасную страну, и нам это нужно", - написал Хант в Twitter.

Глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, поздравлять Джонсона не стал, и раскритиковал его политику.

"Борис Джонсон получил поддержку менее чем 100 тыс. членов Консервативной партии, пообещав снизить налоги для самых богатых, представляя себя другом банкиров и проталкивая Brexit без соглашения. Но он не получил поддержку нашей страны", - написал Корбин в Twitter.

Корбин заявил, что Великобритании следует решать, кто станет следующим премьером, на всеобщих выборах. Корбин напомнил, что Джонсон не исключал возможность Brexit без соглашения с ЕС. Такой вариант, по словам лейбориста, приведет к сокращению числа рабочих мест, росту цен и возможности того, что Национальную службу здравоохранения Великобритании "продадут американским корпорациям в рамках миленькой сделки с Дональдом Трампом".

Также Корбин разместил в своем аккаунте запись из Twitter Лейбористской партии, в которой говорится "Вы не можете доверять Борису Джонсону". В сообщении Лейбористская партия обвиняет Джонсона в том, что он является сторонником "банкиров, которые развалили экономику".

"Он не будет заботиться о вас, только о себе и своих сверхбогатых друзьях", - говорится в сообщении Лейбористской партии.

Джонсон во вторник был избран лидером Консервативной партии Великобритании, в среду, как ожидается, он займет пост премьер-министра Великобритании, сменив Терезу Мэй. В своей речи он пообещал реализовать Brexit и не допустить к власти лидера лейбористов Джереми Корбина.

Джонсон набрал 92 153 голоса, его соперник - глава МИД Великобритании Джереми Хант получил 46 656 голосов членов Консервативной партии, всего в выборах могли принять участие порядка 160 тыс. членов Консервативной партии.