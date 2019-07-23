Мэй поздравила Джонсона с победой на выборах лидера консерваторов, Корбин раскритиковал его политику

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник поздравила Бориса Джонсона, победившего на выборах лидера Консервативной партии Великобритании.
"Поздравляю Борис Джонсона с избранием лидером консерваторов, теперь нам нужно работать вместе над тем, чтобы реализовать Brexit, который подойдет для всей Великобритании, и не дать Джереми Корбину попасть в правительство", - написала Мэй в Twitter.
Мэй подчеркнула, что будет оказывать Джонсону полную поддержку.
Соперник Джонсона на выборах, глава МИД Великобритании Джереми Хант, заявил, что Джонсон "станет прекрасным премьером для нашей страны в этот критический момент".
"Во время кампании ты демонстрировал оптимизм, энергичность и несгибаемую веру в нашу прекрасную страну, и нам это нужно", - написал Хант в Twitter.
Глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, поздравлять Джонсона не стал, и раскритиковал его политику.
"Борис Джонсон получил поддержку менее чем 100 тыс. членов Консервативной партии, пообещав снизить налоги для самых богатых, представляя себя другом банкиров и проталкивая Brexit без соглашения. Но он не получил поддержку нашей страны", - написал Корбин в Twitter.
Корбин заявил, что Великобритании следует решать, кто станет следующим премьером, на всеобщих выборах. Корбин напомнил, что Джонсон не исключал возможность Brexit без соглашения с ЕС. Такой вариант, по словам лейбориста, приведет к сокращению числа рабочих мест, росту цен и возможности того, что Национальную службу здравоохранения Великобритании "продадут американским корпорациям в рамках миленькой сделки с Дональдом Трампом".
Также Корбин разместил в своем аккаунте запись из Twitter Лейбористской партии, в которой говорится "Вы не можете доверять Борису Джонсону". В сообщении Лейбористская партия обвиняет Джонсона в том, что он является сторонником "банкиров, которые развалили экономику".
"Он не будет заботиться о вас, только о себе и своих сверхбогатых друзьях", - говорится в сообщении Лейбористской партии.
Джонсон во вторник был избран лидером Консервативной партии Великобритании, в среду, как ожидается, он займет пост премьер-министра Великобритании, сменив Терезу Мэй. В своей речи он пообещал реализовать Brexit и не допустить к власти лидера лейбористов Джереми Корбина.
Джонсон набрал 92 153 голоса, его соперник - глава МИД Великобритании Джереми Хант получил 46 656 голосов членов Консервативной партии, всего в выборах могли принять участие порядка 160 тыс. членов Консервативной партии.
Бабаев возглавил МПК Азербайджана с Венгрией
Президент Алиев одобрил меры по улучшению материального обеспечения судей в Азербайджане
Группа миротворцев из Азербайджана отправилась в Афганистан в рамках миссии НАТО
Страховщики в Азербайджане в 2018г заключили около 2,6 млн договоров
Mail.ru считает законопроект по e-mail неуместным, Мегафон видит механизм его реализации
ЛУКОЙЛ выбрал Нижний Новгород для строительства установки по производству 500 тыс. тонн пропилена
Количество визитеров из России в Грузию за первую неделю после запрещения прямых авиарейсов сократилось на 21,4% - исследование
Две коррекции орбиты космической обсерватории "Спектр-РГ" предстоит провести в ближайший месяц - Рогозин
Туроператорам потребуется две недели, чтобы развернуть чартерные программы в Египет
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В РИКЦ в Баку отметили День национальной прессы Азербайджана. Фоторепортаж
AzerTelecom стал официальным партнером компании Microsoft
Банк Республика организовал пресс-тур для журналистов в Гёйгёль
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору