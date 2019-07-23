ЕС поддерживает контакты со своими государствами-членами в связи с кризисом в Ормузском проливе

ЕС контактирует со странами-членами по вопросу об обеспечении безопасности судов в Ормузском проливе, заявила во вторник Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Мы находимся в тесном контакте с государствами-членами, которые сами пытаются найти решение с целью обеспечить больше безопасности на море в Ормузском проливе", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос, не намерен ли Евросоюз возглавить военно-морскую миссию безопасности стран ЕС в Ормузском проливе.

По ее словам, в течение всего кризиса, связанного с событиями в Ормузском проливе, у ЕС была ясная позиция по данной проблеме, которую он по-прежнему подтверждает.

Коцьянчич сослалась на заявление, распространенное в минувшую субботу от имени официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), в котором было сказано, что задержание кораблей иранскими властями в Ормузском проливе создает риск еще большей эскалации в регионе.

Представитель Могерини сообщила, что в ЕС очень внимательно отслеживают развитие ситуации, и глава европейской дипломатии поддерживает контакты с государствами-членами.

"Ситуация чрезвычайно напряженная. Мы можем только подтвердить еще раз важность запуска деэскалации и проявления сдержанности", - сказала Коцьянчич.

Она процитировала заявление ЕВС, что "свобода навигации должна уважаться постоянно".