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Дальнее зарубежье 23.07.2019 19:29

ЕС поддерживает контакты со своими государствами-членами в связи с кризисом в Ормузском проливе

ЕС контактирует со странами-членами по вопросу об обеспечении безопасности судов в Ормузском проливе, заявила во вторник Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Мы находимся в тесном контакте с государствами-членами, которые сами пытаются найти решение с целью обеспечить больше безопасности на море в Ормузском проливе", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос, не намерен ли Евросоюз возглавить военно-морскую миссию безопасности стран ЕС в Ормузском проливе.

По ее словам, в течение всего кризиса, связанного с событиями в Ормузском проливе, у ЕС была ясная позиция по данной проблеме, которую он по-прежнему подтверждает.

Коцьянчич сослалась на заявление, распространенное в минувшую субботу от имени официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), в котором было сказано, что задержание кораблей иранскими властями в Ормузском проливе создает риск еще большей эскалации в регионе.

Представитель Могерини сообщила, что в ЕС очень внимательно отслеживают развитие ситуации, и глава европейской дипломатии поддерживает контакты с государствами-членами.

"Ситуация чрезвычайно напряженная. Мы можем только подтвердить еще раз важность запуска деэскалации и проявления сдержанности", - сказала Коцьянчич.

Она процитировала заявление ЕВС, что "свобода навигации должна уважаться постоянно".

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Тэги: ЕС, ИРАН, ЗАЛИВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]