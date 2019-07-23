Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9027 RUR   0.027 GBR   2.1179 TRY   0.2989

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.22 0.59 Brent 63.26 0.79

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 23.07.2019 16:20

Зеленский: замглавы офиса президента Украины рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.

Об этом Зеленский сообщил журналистам по завершении брифинга во вторник в Киеве. Перед этим президент заявил, что Украине нужен новый генпрокурор.

Как сообщалось, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в данный момент находится в официальном отпуске, о чем 22 июля сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ГЕНПРОКУРОР, КАНДИДАТ


Похожие новости


Зеленский уволил послов Украины в 11 странах, в том числе в США, Армении, Туркменистане, на Кипре, в Аргентине и Ватикане Украинский президент пообещал олигархам новые правила игры Зеленский ожидает саммита "четверки" после следующей встречи советников лидеров стран "нормандского формата" Зеленский просит созвать внеочередное заседание Рады Зеленский хочет провести на Украине Олимпийские игры Зеленский пообещал привлечь к ответственности сотрудников госохраны, если их признают виновными в ДТП

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]