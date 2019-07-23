Зеленский: замглавы офиса президента Украины рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.
Об этом Зеленский сообщил журналистам по завершении брифинга во вторник в Киеве. Перед этим президент заявил, что Украине нужен новый генпрокурор.
Как сообщалось, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в данный момент находится в официальном отпуске, о чем 22 июля сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.
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