Mail.ru считает законопроект по e-mail неуместным, Мегафон видит механизм его реализации

Законопроект об идентификации пользователей электронной почты по номеру мобильного телефона не должен ущемлять интересы российских интернет-компаний, считают в Mail.ru Group и "Мегафоне".

Во вторник группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который предполагает идентификацию пользователей электронной почты по номеру мобильного телефона на основании договора с оператором связи. Инициатива также предлагает возложить на операторов электронной почты обязанности по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, "а также по ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ". В случае принятия закона он должен вступить в силу с 1 января 2020 года.

Вице-президент и технический директор Mail.ru Group Владимир Габриелян, чьи слова привели "Интерфаксу" в пресс-службе компании, называл законопроект "неуместным и избыточным".

"Он предполагает существенные неудобства для пользователей и дискриминирует российских игроков рынка. Отечественные компании понесут дополнительные издержки, в то время как зарубежные игроки неоднократно игнорировали требования российского законодательства. Мы не видим предпосылок к тому, чтобы предложенные нововведения как-то изменили данную практику", - подчеркнул топ-менеджер Mail.ru Group.

В пресс-службе "Мегафона" (MOEX: MFON) подчеркнули, что законопроект необходимо вынести на обсуждение с участниками рынка.

"Это (законопроект - ИФ) не должно дискриминировать российские сервисы электронной почты, которые обязаны исполнять все требования к организаторам распространения информации в сети "интернет", по сравнению с иностранными", - говорится в ответе пресс-службы "Мегафона" на запрос "Интерфакса".

При этом оператор связи готов проводить идентификацию пользователей электронной почты с помощью технологии Mobile ID. "Это более простое решение, позволяющее заменить существующую двухфакторную авторизацию с вводом имени и пароля на сайте и подтверждением по СМС", - объяснили в "Мегафоне".

"Данная инициатива симметрична регулированию, введенному ранее для мессенджеров. Согласно предлагаемым изменениям, теперь и организаторы сервиса электронной почты будут обязаны идентифицировать пользователей по мобильному номеру на основании договора с оператором связи. Исключение составляют российские почтовые сервисы, получающие право осуществлять такую идентификацию самостоятельно. Таким образом, реализуемость данной инициативы в полном объеме зависит от готовности зарубежных почтовых сервисов сотрудничать в этом вопросе с российскими операторами", - добавили в пресс-службе Tele2.

В пресс-службе "Яндекса" (MOEX: YNDX), Rambler, МТС, "Вымпелкома" от комментариев отказались.