Еврокомиссия возобновляет финансовую помощь Молдавии

Европейская комиссия объявила во вторник, что возобновила операции по бюджетной поддержке Молдавии, выделив 14,54 млн евро для помощи в реализации соглашения о зоне свободной торговли ЕС-Молдавия, финансирования профессиональной подготовки и содействия выполнению плана либерализации визового режима.

"Комплекс принятых сегодня мер является явным знаком поддержки ЕС Республики Молдовы и ее граждан. Это также способ признать усилия, которые они уже предприняли, и побудить власти продолжать движение по этому пути, в частности, что касается усиления правового государства, демократии и борьбы против коррупции", - заявил член Еврокомиссии по политике соседства Йоханнес Хан.

По его словам, ЕС "решительно настроен поддерживать Республику Молдову на пути реформ".

В коммюнике Еврокомиссии разъясняется, что возобновление финансовой помощи произошло после периода продолжительностью почти в два года, в течение которых выплаты были приостановлены по причине ухудшения положения с уважением в стране принципов правового государства.

Недавно сформированное в Молдавии правительство приняло, как считают в Брюсселе, важные решения, на основе которых ЕС пришел к выводу о соблюдении страной необходимых условий для возобновления финансовой помощи.

В частности, отмечают в Еврокомиссии, новое правительство твердо выразило свою волю реализовать программу реформ, предусмотренную соглашением об ассоциации ЕС-Молдавия, и сделать своим важнейшим приоритетом борьбу против коррупции.