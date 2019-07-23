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Регион 23.07.2019 19:52

Еврокомиссия возобновляет финансовую помощь Молдавии

Европейская комиссия объявила во вторник, что возобновила операции по бюджетной поддержке Молдавии, выделив 14,54 млн евро для помощи в реализации соглашения о зоне свободной торговли ЕС-Молдавия, финансирования профессиональной подготовки и содействия выполнению плана либерализации визового режима.

"Комплекс принятых сегодня мер является явным знаком поддержки ЕС Республики Молдовы и ее граждан. Это также способ признать усилия, которые они уже предприняли, и побудить власти продолжать движение по этому пути, в частности, что касается усиления правового государства, демократии и борьбы против коррупции", - заявил член Еврокомиссии по политике соседства Йоханнес Хан.

По его словам, ЕС "решительно настроен поддерживать Республику Молдову на пути реформ".

В коммюнике Еврокомиссии разъясняется, что возобновление финансовой помощи произошло после периода продолжительностью почти в два года, в течение которых выплаты были приостановлены по причине ухудшения положения с уважением в стране принципов правового государства.

Недавно сформированное в Молдавии правительство приняло, как считают в Брюсселе, важные решения, на основе которых ЕС пришел к выводу о соблюдении страной необходимых условий для возобновления финансовой помощи.

В частности, отмечают в Еврокомиссии, новое правительство твердо выразило свою волю реализовать программу реформ, предусмотренную соглашением об ассоциации ЕС-Молдавия, и сделать своим важнейшим приоритетом борьбу против коррупции.

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Тэги: ЕС, МОЛДАВИЯ, ПОМОЩЬ, ФИНАНСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]