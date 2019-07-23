Первая из трёх запланированных коррекций орбиты рентгенологического телескопа "Спектр-РГ" прошла штатно, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Провели первую коррекцию орбиты запущенного 13 июля "Спектра РГ". Всё штатно. На траектории перелёта в точку либрации предполагается проведение трёх коррекций (примерно, на 11, 21 и 41-е сутки), обеспечивающих переход аппарата на условно-периодическую траекторию вокруг точки L2", - написал Рогозин в Twitter.

Он привёл данные, согласно которым, в случае невозможности проведения коррекций в назначенные сроки, они могут назначены на резервные даты - на 16, 26 и 46-е сутки полёта.

"При нахождении в точке L2, в виду неустойчивости квазипериодической орбиты, для поддержания параметров ортиты в заданных пределах один раз в 40-70 суток будут проводиться коррекции", - сообщил также глава "Роскосмоса".

Созданная в российском НПО Лавочкина при участии Германии космическая обсерватория "Спектр-РГ" отправилась в путешествие длиной 1,5 млн км 13 июля с космодрома Байконур.

Первоначально предполагалось запустить телескоп в космос 21 июня, однако старт был перенесён на второе стартовое окно. Причиной переноса стали проблемы с одним из источников тока на самом телескопе. Как заявляли в "Роскосмосе", неисправность не была критичной и позволяла осуществить пуск, но технические специалисты приняли решение о переносе запуска для уменьшения рисков.

Для устранения неисправности ракету "Протон-М" с аппаратом пришлось снять со стартового комплекса. После устранения неисправности, носитель был снова доставлен на стартовый комплекс площадки 81 космодрома Байконур и установлен на пусковую установку. Старт был назначен на 12 июля, но его снова пришлось перенести из-за негерметичности трубопровода во второй ступени "Протона-М". После устранения неполадки, ракета стартовала 13 июля, успешно выведя космический аппарат с разгонным блоком на промежуточную орбиту, затем разгонный блок "ДМ-03" выдал необходимые импульсы направив телескоп в нужную точку.

"Спектр-РГ" ("Спектр-Рентген-Гамма") - международный российско-германский проект, нацеленный на создание орбитальной астрофизической обсерватории. Обсерватория предназначена для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн.

Планируется, что активная работа телескопа начнется через три месяца после запуска, когда он будет выведен в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля в 1,5 миллионах километров от Земли. Всего по плану аппарат должен будет проработать 6,5 лет.

Последний раз Россия запускала телескоп в космос в 2011 году. Тогда на орбиту был выведен космический аппарат "Спектр-Р". Аппарат перевыполнил научную программу, стоявшую перед ним, проработав вместо запланированных пяти лет семь с половиной вплоть до января 2019 года, когда с телескопом была потеряна связь.

Как ранее заявлял академик Рашид Сюняев, с помощью "Спектра-РГ" ученые рассчитывают увидеть рентгеновские изображения миллионов черных дыр, скопления галактик, остывающие нейтронные звезды.