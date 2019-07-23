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Инфраструктура и тендеры 23.07.2019 16:51

Служба Кадастра недвижимости и адресного реестра направит более 140 тыс. манатов на замену лифтов

Служба Кадастра недвижимости и адресного реестра Госкомитета по имущественным вопросам Азербайджана направит более 142 тыс. манатов на демонтаж и замену двух пассажирских лифтов.

Согласно данным сайта tender.gov.az, Служба подписала контракт с компанией «Leon» на выполнение указанных работ.

Стоимость договора составляет 142 тыс. 24,8 маната.

Leon - сервисная компания, основанная в 1994 году и специализирующаяся на поставке, монтаже, техническом обслуживании лифтового оборудования, эскалаторов, подъемных кранов любых типов, а также поставке и продаже тельферов, специальных строительных лесов, вышек-тур и т.д.

Компания предлагает широкий спектр лифтового оборудования, поставляемого с заводов изготовителей, а также комплектующих, используемых при ремонте, эксплуатации, модернизации лифтов.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЛИФТЫ, ЗАМЕНА, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]