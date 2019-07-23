Служба Кадастра недвижимости и адресного реестра направит более 140 тыс. манатов на замену лифтов

Служба Кадастра недвижимости и адресного реестра Госкомитета по имущественным вопросам Азербайджана направит более 142 тыс. манатов на демонтаж и замену двух пассажирских лифтов.
Согласно данным сайта tender.gov.az, Служба подписала контракт с компанией «Leon» на выполнение указанных работ.
Стоимость договора составляет 142 тыс. 24,8 маната.
Leon - сервисная компания, основанная в 1994 году и специализирующаяся на поставке, монтаже, техническом обслуживании лифтового оборудования, эскалаторов, подъемных кранов любых типов, а также поставке и продаже тельферов, специальных строительных лесов, вышек-тур и т.д.
Компания предлагает широкий спектр лифтового оборудования, поставляемого с заводов изготовителей, а также комплектующих, используемых при ремонте, эксплуатации, модернизации лифтов.
Н.Аббасова
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