Служба Кадастра недвижимости и адресного реестра направит более 140 тыс. манатов на замену лифтов

Служба Кадастра недвижимости и адресного реестра Госкомитета по имущественным вопросам Азербайджана направит более 142 тыс. манатов на демонтаж и замену двух пассажирских лифтов.

Согласно данным сайта tender.gov.az, Служба подписала контракт с компанией «Leon» на выполнение указанных работ.

Стоимость договора составляет 142 тыс. 24,8 маната.

Leon - сервисная компания, основанная в 1994 году и специализирующаяся на поставке, монтаже, техническом обслуживании лифтового оборудования, эскалаторов, подъемных кранов любых типов, а также поставке и продаже тельферов, специальных строительных лесов, вышек-тур и т.д.

Компания предлагает широкий спектр лифтового оборудования, поставляемого с заводов изготовителей, а также комплектующих, используемых при ремонте, эксплуатации, модернизации лифтов.

Н.Аббасова