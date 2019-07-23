Туроператорам потребуется две недели, чтобы развернуть чартерные программы в Египет

Туроператорам потребуется 2-3 недели, чтобы развернуть чартерные программы Египта, цены в первые месяцы после открытия авиасообщения будут ниже, чем прежде. Так представители рынка прокомментировали заявление замглавы МИД РФ Михаила Богданова о возможности скорого открытия авиасообщения с курортами Красного моря.
"Сложно сказать, когда возможно возобновление чартерной перевозки на курорты Египта, но заявление МИД внушает уже какие-то конкретные надежды. Если до сих пор все было очень призрачно, несмотря на встречи на высоком уровне и инспекции представителей российской стороны в Египте, то сейчас заявление внушает прямо конкретные надежды. По-прежнему звучат сроки в египетских источниках, что чартерное авиасообщение возобновят осенью 2019 года, но даты не названы и российская сторона их не подтверждала, но и не опровергала", - сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Директор по продажам туроператора "Интурист" Сергей Толчин настроен более скептично. "Насколько вероятно открытие Египта в этот раз - непонятно, подобные сообщения туррынок слышит уже не первый год. Мы не знаем, успешно ли завершены проверки местных аэропортов, все зависит от их результатов", - сообщил он порталу "Интерфакс-Туризм".
По его словам, если Египет "откроют", то возобновление туроператорами чартеров на курорты - вопрос считанных недель. "Причем, первое время цены на отдых будут весьма доступными, поскольку в Египте захотят вернуть российский рынок", - заметил Толчин.
Ломидзе также считает, что туроператоры смогут поставить рейсы на курорты Египта в течение двух недель после открытия.
"В течение нескольких месяцев при сохранении докризисной ценовой политики объем продаж выйдет на сопоставимый с докризисным уровнем - период к периоду", - добавила она.
В свою очередь Толчин полагает, что полное восстановление турпотока из России в Египет произойдет только на второй-третий год - при условии, что египетская сторона будет прикладывать усилия, например, субсидировать рейсы, как делала раньше.
"В Египте утрачено много русскоязычной инфраструктуры, да и туристы с турагентами все-таки отвыкли. Сейчас, например, через Каир летать очереди не стоят. Кроме того, страна еще должна подтвердить свою безопасность", - отметил эксперт.
Ранее во вторник замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что чартерные авиарейсы на египетские курорты "могут быть возобновлены в ближайшее время".
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