Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9027 RUR   0.027 GBR   2.1179 TRY   0.2989

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.22 0.59 Brent 63.26 0.79

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 23.07.2019 20:19

Туроператорам потребуется две недели, чтобы развернуть чартерные программы в Египет

Туроператорам потребуется 2-3 недели, чтобы развернуть чартерные программы Египта, цены в первые месяцы после открытия авиасообщения будут ниже, чем прежде. Так представители рынка прокомментировали заявление замглавы МИД РФ Михаила Богданова о возможности скорого открытия авиасообщения с курортами Красного моря.

"Сложно сказать, когда возможно возобновление чартерной перевозки на курорты Египта, но заявление МИД внушает уже какие-то конкретные надежды. Если до сих пор все было очень призрачно, несмотря на встречи на высоком уровне и инспекции представителей российской стороны в Египте, то сейчас заявление внушает прямо конкретные надежды. По-прежнему звучат сроки в египетских источниках, что чартерное авиасообщение возобновят осенью 2019 года, но даты не названы и российская сторона их не подтверждала, но и не опровергала", - сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Директор по продажам туроператора "Интурист" Сергей Толчин настроен более скептично. "Насколько вероятно открытие Египта в этот раз - непонятно, подобные сообщения туррынок слышит уже не первый год. Мы не знаем, успешно ли завершены проверки местных аэропортов, все зависит от их результатов", - сообщил он порталу "Интерфакс-Туризм".

По его словам, если Египет "откроют", то возобновление туроператорами чартеров на курорты - вопрос считанных недель. "Причем, первое время цены на отдых будут весьма доступными, поскольку в Египте захотят вернуть российский рынок", - заметил Толчин.

Ломидзе также считает, что туроператоры смогут поставить рейсы на курорты Египта в течение двух недель после открытия.

"В течение нескольких месяцев при сохранении докризисной ценовой политики объем продаж выйдет на сопоставимый с докризисным уровнем - период к периоду", - добавила она.

В свою очередь Толчин полагает, что полное восстановление турпотока из России в Египет произойдет только на второй-третий год - при условии, что египетская сторона будет прикладывать усилия, например, субсидировать рейсы, как делала раньше.

"В Египте утрачено много русскоязычной инфраструктуры, да и туристы с турагентами все-таки отвыкли. Сейчас, например, через Каир летать очереди не стоят. Кроме того, страна еще должна подтвердить свою безопасность", - отметил эксперт.

Ранее во вторник замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что чартерные авиарейсы на египетские курорты "могут быть возобновлены в ближайшее время".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЕГИПЕТ, ТУРОПЕРАТОРЫ, ЧАРТЕРЫ


Похожие новости


Патрушев обсудил с президентом Египта вопросы в области безопасности и экономики EgyptAir может возобновить полеты в Москву до конца апреля - представитель компании Израиль выступает за сотрудничество с Россией и Египтом в борьбе с терроризмом на Синае Путин снял ограничения на пассажирские авиаперевозки в Каир Россия и Египет подписали протокол для возобновления авиасообщения Статус Иерусалима должен определяться на базе международного права, чтобы не осложнять ситуацию в регионе - президент Египта

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]