Европе нужна единая стратегия по Китаю и России -Еврокомиссия

В ЕС нужно добиться единства, чтобы получить общую реальную стратегию в отношении таких стран как Россия и Китай, заявила во вторник Урсула фон дер Ляйен, которую ранее в июле избрали новым председателем Еврокомиссии.

"Европа должна занять свое место в мире. Ей нужны сильные отношения с нашим соседом - Африкой. Мы должны установить стабильные трансатлантические отношения. Также нам нужна Европа, у которой будет реальная стратегия по Китаю или по России", - сказала она на встрече в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По словам будущего руководителя Еврокомиссии, для достижения этих целей "нам нужна единая и сильная Европа".