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Дальнее зарубежье 23.07.2019 20:48

Европе нужна единая стратегия по Китаю и России -Еврокомиссия

В ЕС нужно добиться единства, чтобы получить общую реальную стратегию в отношении таких стран как Россия и Китай, заявила во вторник Урсула фон дер Ляйен, которую ранее в июле избрали новым председателем Еврокомиссии.

"Европа должна занять свое место в мире. Ей нужны сильные отношения с нашим соседом - Африкой. Мы должны установить стабильные трансатлантические отношения. Также нам нужна Европа, у которой будет реальная стратегия по Китаю или по России", - сказала она на встрече в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По словам будущего руководителя Еврокомиссии, для достижения этих целей "нам нужна единая и сильная Европа".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, РОССИЯ, СТРАТЕГИЯ, ЕВРОКОМИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]