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Противники "жесткого" Brexit в правительстве Великобритании по-разному отреагировали на победу Джонсона

Противники выхода Великобритании из ЕС без соглашения по-разному отнеслись к победе экс-главы МИД страны Бориса Джонсона в гонке за пост лидера британской Консервативной партии.

Так, замминистра обороны Тобиас Элвуд, который решительно выступал против "жесткого" Brexit, во вторник призвал коллег поддержать Бориса Джонсона. Он отметил, что не собирается уходить в отставку из-за того, что премьером станет Джонсон, который является сторонником "жесткого" сценария.

"Обязанность каждого члена парламента - поддержать премьера прямо сейчас", - сказал Элвуд британским СМИ.

Между тем, не все в правительстве остались довольны результатами выборов консерваторов. Британский министр юстиции Дэвид Гок во вторник принял решение уйти в отставку из-за победы Джонсона. Он отметил, что для него было "честью" работать во время премьерства Терезы Мэй.

Ранее во вторник в отставку ушла заместитель министра образования Великобритании Энн Милтон. В письме, направленном на имя Терезы Мэй, она выразила обеспокоенность тем, что с приходом нового лидера повысится риск "жесткого" выхода страны из ЕС.

Днем ранее замминистра иностранных дел Великобритании Алан Дункан подал заявление об отставке. По данным британских СМИ, такое решение он принял в знак протеста против премьерства Джонсона.

Дункан считается проевропейски настроенным политиком. Он неоднократно критиковал Джонсона, придерживающего мнения, что Великобритания должна любой ценой покинуть ЕС до 31 октября 2019.

Ранее во вторник сообщалось, что бывший глава британского МИД Джонсон по итогам голосования избран новым лидером Консервативной партии Великобритании. Позже на этой неделе, как ожидается, Джонсон займет пост премьера страны.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПОЛИТИКИ, ДЖОНСОН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]