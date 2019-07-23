Premium Bank увеличил в I полугодии активы на 0,4%, сократил чистую прибыль на 35,9%

Азербайджанский «Premium Bank» (ранее Bank Silk Way) увеличил в I-ом полугодии 2019 года активы на 0,4% - до 647,76 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель банка на 30 июня составил 562,612 млн манатов (спад в январе-июне на 3,8%).

Обязательства банка на конец отчетного периода равны 523,599 млн манатов (рост на 2,3%).

Депозиты в банке на конец первого полугодия составили 472,148 млн манатов (рост на 1,3%), в том числе вклады населения – 442,271 млн манатов (рост на 3,2%).

Уставный капитал банка на 30 июня 2019 года равен 104 млн 601,42 тыс. манатов (не изменился), капитал – 125,161 млн манатов (спад на 7,1%).

Чистая прибыль банка по итогам первого полугодия составила 7,853 млн манатов (спад на 35,9% по сравнению с показателем января-июня 2018 года).

OАО Premium Bank действует с 25 января 2008 года и входит в десятку ведущих банков страны по объему активов. Акционерами банка являются 2 физических и одно юридическое лицо.

А.Мамедов