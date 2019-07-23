Количество визитеров из России в Грузию за первую неделю после запрещения прямых авиарейсов сократилось на 21,4% - исследование

В течение первой недели июля, то есть до того, как вступило в силу решение властей РФ о приостановке авиасообщения между двумя странами, количество посетивших Грузию россиян сократилось по сравнению с тем же периодом 2018 года на 4,1%, в том числе воздушным путем - на 10,9%, сухопутным путем - на 1,6%.
Такие данные приводит TBC Research - компания экономических исследований, "дочка", крупнейшего в Грузии коммерческого ТВС банка.
По данным исследования, с 8 до 15 июля - на первой неделе после того, как заработал запрет на полеты - количество прибывших в Грузию граждан РФ сократилось на 21,4% (воздушным путем на 78,6%, сухопутным путем - на 1,7%).
В TBC Research полагают, что поскольку прибывающие воздушными средствами, как правило, тратят больше, доходы, получаемые от российских туристов, в следующие 12 месяцев сократятся примерно на 50%.
В то же время, авторы исследовании отмечают, что, несмотря на запрещение прямых полетов, часть пассажиров находят альтернативные воздушные пути, чтобы приехать из России в Грузию.
По оценкам TBC Research, несмотря на уменьшение приезжих из России, в целом сохраняется позитивная динамика посещения Грузии иностранными визитерами, количество которых во второй неделе июля текущего года увеличилось на 3,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Как сообщалось, в связи с обострением российско-грузинских отношений, решением властей РФ с 8 июля 2019 года как российским, так и грузинским авиакомпаниям временно запрещено выполнять прямые рейсы между двумя странами. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.
Ранее регулярное авиасообщение между РФ и Грузией было прервано в августе 2008 года в связи с вооруженным конфликтом в Южной Осетии. Полеты были возобновлены в августе 2010 года. При этом до возобновления в сентябре 2014 года регулярного сообщения Россию и Грузию связывали чартерные рейсы.
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