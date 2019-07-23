SOCAR открыла первую в Австрии АЗС под собственным брендом

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) открыла первую автозаправочную станцию (АЗС) в Австрии под собственным брендом, говорится в сообщении SOCAR Energy Holdings Ltd.
«Официальное открытие первой АЗС под брендом «SOCAR» в Австрии состоялось в минувшую пятницу в городе Грац, округ Эггенберг. Существующая здесь АЗС была полностью переоборудована, и теперь водители могут заправляться качественным топливом от SOCAR», - отмечается в информации.
По данным компании, следующая АЗС под брендом «SOCAR» также будет введена в эксплуатацию в Граце уже в конце июля.
«Ребрендинг всех 82 АЗС компании «A1» в Австрии, перешедших в распоряжение SOCAR, будет осуществлен постепенно в течение нескольких лет», - подчеркивается в информации.
SOCAR Energy Holding в декабре 2017 года приобрела в Австрии АЗС компании A1 и компанию Pronto Oil, действующую в сфере торговли смазочными маслами.
A1 владела 82 АЗС в Австрии. Компания Pronto Oil Mineralölhandels GmbH, осуществляющая деятельность в сфере торговли, расположена в городе Грац.
Для управления этими двумя компаниями SOCAR учредила новую компанию – ООО «SOCAR Energy Austria».
Н.Аббасова
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