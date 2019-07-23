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ТЭК 23.07.2019 17:43

SOCAR открыла первую в Австрии АЗС под собственным брендом

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) открыла первую автозаправочную станцию (АЗС) в Австрии под собственным брендом, говорится в сообщении SOCAR Energy Holdings Ltd.

«Официальное открытие первой АЗС под брендом «SOCAR» в Австрии состоялось в минувшую пятницу в городе Грац, округ Эггенберг. Существующая здесь АЗС была полностью переоборудована, и теперь водители могут заправляться качественным топливом от SOCAR», - отмечается в информации.

По данным компании, следующая АЗС под брендом «SOCAR» также будет введена в эксплуатацию в Граце уже в конце июля.

«Ребрендинг всех 82 АЗС компании «A1» в Австрии, перешедших в распоряжение SOCAR, будет осуществлен постепенно в течение нескольких лет», - подчеркивается в информации.

SOCAR Energy Holding в декабре 2017 года приобрела в Австрии АЗС компании A1 и компанию Pronto Oil, действующую в сфере торговли смазочными маслами.

A1 владела 82 АЗС в Австрии. Компания Pronto Oil Mineralölhandels GmbH, осуществляющая деятельность в сфере торговли, расположена в городе Грац.

Для управления этими двумя компаниями SOCAR учредила новую компанию – ООО «SOCAR Energy Austria».

Н.Аббасова

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Тэги: АВСТРИЯ, АЗС, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]