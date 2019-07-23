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Финансы 23.07.2019 17:56

Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана в 2018г выросла на 59%

Чистая прибыль страхового сектора Азербайджана (включая страховые, перестраховочные и брокерские компании – ИФ) в 2018 году составила 105,679 млн манатов, что на 58,8% больше показателя 2017 года, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на финансовом рынке.

Доходы страхового сектора в 2018 году выросли на 4,9% и составили 722,429 млн манатов. При этом, страховые взносы выросли на 28,3% - до 782,289 манатов, чистые страховые резервы сократились на 168,534 млн манатов.

Инвестиционные доходы составили 54,933 млн манатов (рост на 14,5%), доля перестраховщиков в страховых взносах – 14,184 млн манатов (рост на 1,8%).

Расходы страхового сектора сократились на 1% - до 599,529 млн манатов. Страховые выплаты составили 250,185 млн манатов (спад на 7,3%), выплаты на перестрахование – 141,049 млн манатов (рост на 26,6%), расходы на ведение дела – 175,807 млн манатов (рост на 10%).

В 2018 году страховой сектор Азербайджана увеличил выплаты по налогу на прибыль на 6,2% - до 17 млн 221,1 тыс. манатов.

На 1 января 2019 года в страховом секторе страны зарегистрировано 36 юридических лиц, из которых 35 являются частными юрлицами (в 8 компаниях имеется иностранный капитал - ИФ).

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: СТРАХОВАНИЕ, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]