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Регион 23.07.2019 21:38

Авиаполеты в небе вблизи Тбилиси в начале августа ограничат из-за военных учений

Авиаполеты вблизи Тбилиси в начале августа будут ограничены в связи с военными учениями, сообщает во вторник грузинский Первый канал со ссылкой на Агентство гражданской авиации Грузии.

По данным телеканала, с целью обеспечения безопасности полетов тбилисский ключевой район наблюдения будет закрыт в обозначенные периоды: 3, 4 и 5 августа в 09:30-11:30 и 21:30-23:30 часы, а также 7,8 и 9 августа в 09:30-11:30.

Сообщается, что из-за ограничений части авиакомпаний придется скорректировать расписание.

Телеканал отмечает, что азербайджанская "Бута Эйрвейс" уже опубликовала соответствующее сообщение и предупредила пассажиров об изменившемся расписании рейсов.

Как ранее сообщили в Минобороны Грузии, с 27 июля по 9 августа в Грузии пройдут многонациональные военные учения Agile Spirit 2019. Участие в учениях примут более 3 тысяч военнослужащих 14 стран-членов и партнеров НАТО.

Учения Agile Spirit проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года. Учения планируются совместно с Европейским командованием Вооруженных Сил США. Для участия в учениях ряд стран перебросят в Грузию военную технику. В нынешнем году учения будут проходить параллельно на трех локациях: в Сенаки (на западе Грузии), в Вазиани (недалеко от Тбилиси) и на полигоне Орфоло в Ахалцихе (на юге Грузии).

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТБИЛИСИ, ПОЛЕТЫ, ОГРАНИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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