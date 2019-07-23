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ТЭК 23.07.2019 18:03

Президент Азербайджана приглашен на ноябрьский саммит GECF в Экваториальной Гвинее

Президент Азербайджана Ильхам Алиев получил официальное приглашение для участия в 5-ом саммите глав государств-членов Форума стран-экспортеров газа (Gas Exporting Countries Forum, GECF) 27-29 ноября в Экваториальной Гвинее, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров во вторник принял госсекретаря министерства полезных ископаемых и углеводородов Сантьяго Мба Энеме Нсуга (Santiago Mba Eneme Nsuga).

В ходе встречи Нсуга вручил Мамедъярову пригласительное письмо на имя президента Азербайджана Ильхама Алиева для участия в работе 5-го газового саммита GECF 27-29 ноября в Экваториальной Гвинее, в котором примут участие главы государств-членов данной организации.

Как сообщалось, Азербайджан получил статус наблюдателя в GECF 23 ноября 2015 года на 3-ем саммите Форума стран-экспортеров газа в Тегеране. При этом тогдашний министр энергетики республики Натиг Алиев заявил, что Азербайджану предлагался статус полноправного члена в Форуме, но азербайджанская сторона решила стать наблюдателем в GECF, посчитав «полноправное членство преждевременным».

Н.Аббасова

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Тэги: GECF, САММИТ, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]