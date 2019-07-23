Президент Азербайджана приглашен на ноябрьский саммит GECF в Экваториальной Гвинее

Президент Азербайджана Ильхам Алиев получил официальное приглашение для участия в 5-ом саммите глав государств-членов Форума стран-экспортеров газа (Gas Exporting Countries Forum, GECF) 27-29 ноября в Экваториальной Гвинее, говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров во вторник принял госсекретаря министерства полезных ископаемых и углеводородов Сантьяго Мба Энеме Нсуга (Santiago Mba Eneme Nsuga).

В ходе встречи Нсуга вручил Мамедъярову пригласительное письмо на имя президента Азербайджана Ильхама Алиева для участия в работе 5-го газового саммита GECF 27-29 ноября в Экваториальной Гвинее, в котором примут участие главы государств-членов данной организации.

Как сообщалось, Азербайджан получил статус наблюдателя в GECF 23 ноября 2015 года на 3-ем саммите Форума стран-экспортеров газа в Тегеране. При этом тогдашний министр энергетики республики Натиг Алиев заявил, что Азербайджану предлагался статус полноправного члена в Форуме, но азербайджанская сторона решила стать наблюдателем в GECF, посчитав «полноправное членство преждевременным».

Н.Аббасова