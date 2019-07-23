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Внутренняя политика 23.07.2019 18:10

Президент Алиев одобрил меры по улучшению материального обеспечения судей в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник утвердил поправки в закон «О судах и судьях», направленные на улучшение материального обеспечения судей.

Согласно поправкам, опубликованным на сайте главы государства, зарплата председателя Верховного суда будет приравнена размеру заработной платы председателя Милли Меджлиса (парламента).

Кроме этого, судьи всех инстанций будут получать денежное обеспечение в размере 25% от ежемесячной зарплаты на оплату расходов, связанных с исполнением своих служебных полномочий. При этом эта сумма не будет облагаться налогом.

Помимо этого, при выходе в отпуск судьи будут получать пособие, равное двухмесячной зарплате.

Изменения в законе вступают в силу с 1 сентября 2019 года.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СУДЬИ, ЗАРПЛАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]