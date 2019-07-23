Президент Алиев одобрил меры по улучшению материального обеспечения судей в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник утвердил поправки в закон «О судах и судьях», направленные на улучшение материального обеспечения судей.

Согласно поправкам, опубликованным на сайте главы государства, зарплата председателя Верховного суда будет приравнена размеру заработной платы председателя Милли Меджлиса (парламента).

Кроме этого, судьи всех инстанций будут получать денежное обеспечение в размере 25% от ежемесячной зарплаты на оплату расходов, связанных с исполнением своих служебных полномочий. При этом эта сумма не будет облагаться налогом.

Помимо этого, при выходе в отпуск судьи будут получать пособие, равное двухмесячной зарплате.

Изменения в законе вступают в силу с 1 сентября 2019 года.

Ф.Исазаде