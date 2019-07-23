Бабаев возглавил МПК Азербайджана с Венгрией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав совместной азербайджано-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Текст распоряжения опубликован во вторник на сайте главы государства.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр труда и социальной защиты населения. Таким образом, сопредседателем комиссии стал Сахиль Бабаев.

В состав комиссии также включены замминистры иностранных дел, экономики, энергетики, транспорта, связи и высоких технологий, сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, культуры, образования, здравоохранения, председатель Госагентства по туризму, зампреды Агентства по пищевой безопасности и центрального банка, посол Азербайджана в Венгрии.

Ф.Исазаде