Командующий Дальней авиацией ВКС РФ назвал действия южнокорейских летчиков воздушным хулиганством

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ОБОБЩЕНИЕ: Южнокорейский военный атташе в РФ получил ноту из-за действий истребителей этой страны во время первого российско-китайского воздушного патрулирования

***Командующий Дальней авиацией ВКС России назвал действия южнокорейских летчиков воздушным хулиганством

Москва. 23 июля. ИНТЕРФАКС - Военные летчики Южной Кореи вели себя непрофессионально во время первого совместного патрулирования самолетов дальней авиации Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил Китая в воздушном пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил командующий Дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

"По сегодняшнему факту неправомерных и опасных действий экипажей южнокорейских самолетов военному атташе республики Корея вручена соответствующая нота", - сказал Кобылаш журналистам во вторник.

Он назвал действия южнокорейских военных летчиков "непрофессиональными".

"В районе спорных островов они совершили опасные маневры, пересекая курс авиационной группы и создавая угрозу безопасности полета. В дальнейшем южнокорейские F-16 отстрелили тепловые ловушки и удалились в направлении своих территориальных вод", - отметил командующий.

Он пояснил, что если бы российские и китайские самолеты приближались к границам территориальных вод Южной Кореи, то в соответствии с общепринятыми правилами южнокорейские летчики должны были выйти на радиосвязь с российскими экипажами на международной частоте, а также установленными маневрами самолета и сигналами предупредить о возможном нарушении государственной границы в воздушном пространстве.

"Российские экипажи строго выдерживали заданный режим полета. По данным объективного контроля нарушения воздушного пространства Южной Кореи и Японии не допущено. Удаление от спорных островов ближайшего к ним самолета авиагруппы составляло более 25 км. Поэтому действия южнокорейских экипажей необходимо расценивать как воздушное хулиганство", - отметил Кобылаш.

Также он опроверг сообщения о том, что истребители Южной Кореи якобы вели предупредительный огонь.

"Особо хочу обратить ваше внимание на то, что информация о якобы предупредительном огне со стороны южнокорейских истребителей не соответствует действительности. Если бы российские летчики определили для себя такую угрозу, то последовал бы незамедлительный адекватный ответ", - заявил командующий.

Он отметил, что южнокорейские летчики не в первый раз пытались помешать выполнению задания самолетами российской дальней авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной зону опознавания ПВО.

"Подобные зоны не предусмотрены международными правилами и, соответственно, не признаются Российской Федерацией. Об этом неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам", - сказал генерал-лейтенант Кобылаш, отметив, что, успешно выполнив задачу, самолеты ВКС России, принимавшие участие в совместном патрулировании, совершили посадку на аэродромах базирования.

Во вторник утром самолеты дальней авиации Воздушно-космических сил России впервые провели совместное с Военно-воздушными силами Китая патрулирование в воздушном пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона. Как отметил командующий, данное мероприятие было выполнено в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооруженных Сил Российской Федерации на 2019 год и не направлено против третьих стран.

В небе над Японским морем встретились два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС и два самолета того же типа "Хун-6К", затем они осуществили полет по заранее спланированному маршруту над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей. Полет обеспечивали истребители и координировали два летающих "радара" - российский и китайский самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, наведения и управления А-50 и "Конг-Джинг-2000".

Полет проходил на высотах от 7,5 до 8,5 тысяч метров, российские самолеты провели в воздухе 11 часов, пролетев около 9 тысяч километров. При этом за время выполнения задания авиационная группа 11 раз сопровождалась истребителями иностранных государств.