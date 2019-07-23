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СНГ 23.07.2019 22:22

В МИД РФ призывают Израиль пересмотреть решение о сносе палестинских домов в Восточном Иерусалиме

В МИД РФ считают снос Израилем палестинских домов в Восточном Иерусалиме незаконным с точки зрения международного права.

"Призываем Израиль пересмотреть данное решение, а также воздерживаться от подобных деструктивных шагов в дальнейшем", - говорится в распространенном во вторник комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

"Исходим из того, что такого рода действия израильской стороны на оккупированных палестинских территориях являются незаконными с точки зрения международного права, подрывают перспективы двугосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта", - отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве.

Согласно сообщению, 22 июля израильские власти осуществили снос палестинских жилых домов в районе Сур Бахр Восточного Иерусалима. По поступающей информации, разрушено более десятка многоквартирных зданий, несколько выселенных палестинских семей оказались без крыши над головой.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ИЗРАИЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]