В МИД РФ призывают Израиль пересмотреть решение о сносе палестинских домов в Восточном Иерусалиме

В МИД РФ считают снос Израилем палестинских домов в Восточном Иерусалиме незаконным с точки зрения международного права.

"Призываем Израиль пересмотреть данное решение, а также воздерживаться от подобных деструктивных шагов в дальнейшем", - говорится в распространенном во вторник комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

"Исходим из того, что такого рода действия израильской стороны на оккупированных палестинских территориях являются незаконными с точки зрения международного права, подрывают перспективы двугосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта", - отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве.

Согласно сообщению, 22 июля израильские власти осуществили снос палестинских жилых домов в районе Сур Бахр Восточного Иерусалима. По поступающей информации, разрушено более десятка многоквартирных зданий, несколько выселенных палестинских семей оказались без крыши над головой.