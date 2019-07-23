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Дальнее зарубежье 23.07.2019 22:48

Талибы раскритиковали Трампа за его высказывания о Афганистане

Движение "Талибан" подвергло критике заявление президента США Дональда Трампа о том, что он мог бы выиграть войну в Афганистане за неделю.

"США сбросили на Афганистан "мать всех бомб", но не смогли выиграть войну. Единственный путь - это принятие мирного плана "Талибан", - говорится в заявлении радикального движения, которое приводят афганские СМИ.

Ранее во вторник на сайте президента Афганистана было опубликовано заявление, в котором говорилось, что Кабул ждет от администрации США объяснений в связи с высказываниями Трампа.

"Афганистан - одна из древнейших стран мира, которая на протяжении своей истории пережила множество кризисов. Афганская нация не позволяет и не позволит какой-либо иностранной державе определять свою судьбу", - говорилось в документе.

Накануне президент США заявил, что его страна могла бы быстро положить конец войне в Афганистане, но этот сценарий приведет к гибели миллионов людей.

"Я мог бы выиграть эту войну за неделю", - сказал Трамп после встречи в Белом доме с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

"Афганистан исчез бы с лица земли за 10 дней", - добавил американский лидер.

При этом Трамп подчеркнул, что не хотел бы выбирать этот путь, поскольку он неминуемо привел бы к гибели людей.

"Я не хочу убивать 10 млн человек", - сказал президент США.

"Мать всех бомб" была сброшена в Афганистане в апреле 2017 года. США применили свою самую мощную неядерную бомбу, многотонный заряд который уничтожает все живое в радиусе 150 метров, чтобы разрушить несколько подземных ходов боевиков террористической группировки ИГИЛ.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ТРАМП, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]