Марк Эспер утвержден на посту главы министерства обороны США

Сенат США во вторник утвердил Марка Эспера на посту главы Пентагона, сообщает американская пресса.

Эспер заручился мощной поддержкой сенаторов, представляющих как Республиканскую, так и Демократическую партии, отмечают издания.

"За" его кандидатуру проголосовали 90 сенаторов, "против" - 8.

Согласно данным журналиста телеканала Fox News, освещающего деятельность Пентагона, приведение к присяге Эспера состоится в 18:30 по местному времени (02:30 мск в среду).

Пост главы Пентагона оставался вакантным в течение семи месяцев, это самый длительный срок в истории, когда у американского оборонного ведомства не было руководителя.

В конце июня президент США Дональд Трамп назначил Эспера и.о. главы Пентагона.

Агентство Bloomberg отмечает, что утверждение Эспера на посту главы Пентагона означает повышение стабильности команды Трампа, которой недоставало при предыдущем министре обороны Джеймсе Мэттисе. В конце 2018 года глава Пентагона Мэттис подал в отставку из-за разногласий с президентом по ключевым вопросам.

С декабря прошлого года обязанности министра обороны исполняли Ричард Спенсер и Патрик Шанахан.

"Эспер вступает в должность главы Пентагона в то время, когда существуют многочисленные кризисы. Напряженные отношения с Ираном все больше накаляются после ряда атак на суда, после того, как сбили американский беспилотник и после захвата Ираном британского танкера. Турция начала получать элементы российских систем ПВО, что побудило США исключить союзника НАТО из программы по F-35", - пишет Bloomberg.

Комментируя кризис в Афганистане, Эспер заявлял, что "власти США выбирают региональный подход к конфликту, отмечая важность обеспечения поддержки со стороны соседей, таких как Пакистан, и сдерживая других действующих регионе игроков, таких как Россия и Иран, от того, чтобы они нанесли вред мирному процессу".

По его словам, американские силы в Сирии "в некоторой мере противостоят российскому влиянию на Ближнем Востоке, и в частности, в Сирии".

Относительно Венесуэлы Эспер придерживается мнения, что власть президента Николаса Мадуро во многом опирается на поддержку из-за рубежа, в частности, со стороны России.

"Незаконный режим Мадуро зависит от финансовой и военной поддержки таких стран как Россия, Куба и Китай", - отмечалось в письменных ответах Эспера на вопросы членов сенатского комитета по делам вооруженных сил.

По его мнению, "Россия предоставляет поддержку, которая касается технологий, она также помогает в подготовке военных".

Эспер также высказывался по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), называя его бессмысленным без соблюдения со стороны России.

"ДРСМД принес нам немало пользы, но договор работает, только когда его соблюдают обе стороны", - сказал он на слушаниях в сенате.

"Россия не соблюдает условия соглашений", - добавил Эспер.

Кроме того, в письменном заявлении Эспер подчеркнул, что, если Россия не вернется к исполнению ДРСМД, США должны "обеспечить разработку наземных, неядерных ракетных систем средней дальности".

Эспер - ветеран войны с Ираком 1990-1991 года. Он ушел в отставку в звании подполковника. Эспер работал в исследовательском центре "Наследие", в аппарате Сената и в коммерческих структурах. В ноябре 2017 года Эспер стал министром Армии США.