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Финансы 23.07.2019 22:26

Страховщики в Азербайджане в 2018г заключили около 2,6 млн договоров

Страховщики в Азербайджане в 2018 году заключили 2 млн 578,52 тыс. страховых договоров, что на 5,4% больше, чем в 2017 году.

Большая часть страховых договоров была заключена в сфере обязательного страхования, на долю которого пришлось 58,5% общего портфеля или 1 млн 508,634 тыс. контрактов. В отчетный год число договоров по обязательному страхованию увеличилось на 10,8%.

Наибольшее число договоров по обязательным видам страхования было заключено по ОСАГО – 1 млн 340,317 тыс.

Число договоров по добровольным видам страхования сократилось в 2018 году на 1,3% - до 1 млн 69,886 тыс. При этом по страхованию жизни было заключено 558,852 тыс. договоров (рост на 4,6%), по страхованию иному чем жизнь – 511,034 тыс. контрактов (спад на 7%). Больше всего было заключено договоров на страхование имущества – 103,975 тыс.

Суммарные премии страховщиков и перестраховщиков в Азербайджане в 2018 году составили 782 млн 287,8 тыс. манатов, что на 30,7% больше показателя 2017 года.

Премии по добровольным видам страхования за отчетный период составили 553,971 млн манатов (рост на 40,7% - ИФ). При этом по страхованию жизни премии составили 305 млн 730,2 тыс. манатов (рост на 70,7%), по страхованию иное, чем жизнь - 248 млн 240,7 тыс. манатов (рост на 15,7%).

По обязательным видам страхования премии в 2018 году составили 228 млн 316,9 тыс. манатов (рост на 5,9%).

За отчетный период суммарные премии страховщиков и перестраховщиков по договорам с физическими лицами выросли на 31,1% - до 185,576 млн манатов или 23,7% от общего числа премий.

Премии по добровольным видам страхования и перестрахования физлиц составили 97,434 млн манатов (рост на 69,6% - ИФ). При этом по страхованию и перестрахованию жизни физлиц премии составили 73,082 млн манатов (рост на 90,3%), по страхованию иное, чем жизнь – 24,353 млн манатов (рост на 27,8%).

По обязательным видам страхования и перестрахования премии по договорам с физлицами в 2018 году составили 88,141 млн манатов (рост на 4,8%).

А.Мамедов

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Тэги: СТРАХОВАНИE, ДОГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]