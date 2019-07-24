Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Москву и Дамаск в авиаударах по зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб и призвал к политическому решению кризиса.

"Мы осуждаем продолжающиеся удары России и Асада по Идлибу. Эти удары уничтожают инфраструктуру и приводят к гибели мирных жителей. В Сирии нет военного решения проблемы", - написал он в твиттере.

"Мы призываем к немедленному прекращению огня и к возвращению к процессу политического урегулирования. Положите конец этой гуманитарной катастрофе", - добавил Помпео.

В понедельник ряд СМИ сообщил со ссылкой на близких к сирийской оппозиции очевидцев об авиаударах по Идлибу, в результате которых, по их данным, погибли десятки мирных жителей. Российская сторона назвала "фейком" сообщения организации "Белые каски" о том, что эти удары якобы нанесли ВКС России.