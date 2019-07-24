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Регион 24.07.2019 08:50

Помпео осудил "продолжающиеся авиаудары РФ и Асада" по Идлибу

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Москву и Дамаск в авиаударах по зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб и призвал к политическому решению кризиса.

"Мы осуждаем продолжающиеся удары России и Асада по Идлибу. Эти удары уничтожают инфраструктуру и приводят к гибели мирных жителей. В Сирии нет военного решения проблемы", - написал он в твиттере.

"Мы призываем к немедленному прекращению огня и к возвращению к процессу политического урегулирования. Положите конец этой гуманитарной катастрофе", - добавил Помпео.

В понедельник ряд СМИ сообщил со ссылкой на близких к сирийской оппозиции очевидцев об авиаударах по Идлибу, в результате которых, по их данным, погибли десятки мирных жителей. Российская сторона назвала "фейком" сообщения организации "Белые каски" о том, что эти удары якобы нанесли ВКС России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, ИДЛИБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]