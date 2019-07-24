Эспер принес присягу в качестве нового министра обороны США

Марк Эспер, ранее утвержденный Сенатом на пост главы Минобороны, принес присягу в Овальном кабинете Белого дома, сообщает администрация президента США.

"Как вы, наверное, слышали, голосование (утверждение в Сенате - ИФ) только что состоялось, и это было 90 к 8. Это голосование, к которому мы не привыкли", - заявил Дональд Трамп в начале церемонии.

Президент выразил мнение, что Эспер станет отличным министром обороны.

"Я уверен, что он будет выдающимся министром обороны. Я в этом абсолютно не сомневаюсь, он выдающийся во всех отношениях", - сказал Трамп.

Эспер принес присягу.

В кратких замечаниях после процедуры он поблагодарил президента за доверие, а также Сенат за "сильную, двухпартийную поддержку".

"Это честь всей жизни быть назначенным министром обороны и возглавить величайшую армию в истории. И я буду делать это с той же энергией и приверженностью к чести, долгу и стране, что и в течение почти четырех десятилетий...", - сказал Эспер.

Он также поблагодарил свою жену Лию, трех детей и мать, которые присутствовали на церемонии.

Пост главы Пентагона оставался вакантным в течение семи месяцев, это самый длительный срок в истории, когда у американского оборонного ведомства не было руководителя.

В конце июня президент США Дональд Трамп назначил Эспера и.о. главы Пентагона.

Эспер -ветеран войны с Ираком 1990-1991 года. Он ушел в отставку в звании подполковника. Эспер работал в исследовательском центре "Наследие", в аппарате Сената и в коммерческих структурах. В ноябре 2017 года Эспер стал министром Армии США.