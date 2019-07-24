Эспер принес присягу в качестве нового министра обороны США

Марк Эспер, ранее утвержденный Сенатом на пост главы Минобороны, принес присягу в Овальном кабинете Белого дома, сообщает администрация президента США.
"Как вы, наверное, слышали, голосование (утверждение в Сенате - ИФ) только что состоялось, и это было 90 к 8. Это голосование, к которому мы не привыкли", - заявил Дональд Трамп в начале церемонии.
Президент выразил мнение, что Эспер станет отличным министром обороны.
"Я уверен, что он будет выдающимся министром обороны. Я в этом абсолютно не сомневаюсь, он выдающийся во всех отношениях", - сказал Трамп.
Эспер принес присягу.
В кратких замечаниях после процедуры он поблагодарил президента за доверие, а также Сенат за "сильную, двухпартийную поддержку".
"Это честь всей жизни быть назначенным министром обороны и возглавить величайшую армию в истории. И я буду делать это с той же энергией и приверженностью к чести, долгу и стране, что и в течение почти четырех десятилетий...", - сказал Эспер.
Он также поблагодарил свою жену Лию, трех детей и мать, которые присутствовали на церемонии.
Пост главы Пентагона оставался вакантным в течение семи месяцев, это самый длительный срок в истории, когда у американского оборонного ведомства не было руководителя.
В конце июня президент США Дональд Трамп назначил Эспера и.о. главы Пентагона.
Эспер -ветеран войны с Ираком 1990-1991 года. Он ушел в отставку в звании подполковника. Эспер работал в исследовательском центре "Наследие", в аппарате Сената и в коммерческих структурах. В ноябре 2017 года Эспер стал министром Армии США.
ОБСЕ проведет в четверг мониторинг в зоне карабахского конфликта
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны Азербайджана
Новый сотовый оператор ВТБ Мобайл планируется запустить в сентябре 2019г
Азнефтхиммаш в 2018г сократил чистый убыток в 3,7 раза, уставный капитал - в 2,4 раза
Названа самая дорогая страна Европы для туристов
Количество визитеров из России в Грузию за первую неделю после запрещения прямых авиарейсов сократилось на 21,4% - исследование
Две коррекции орбиты космической обсерватории "Спектр-РГ" предстоит провести в ближайший месяц - Рогозин
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В День Национальный Прессы Nar собрал представителей СМИ на интеллектуальный конкурс
В РИКЦ в Баку отметили День национальной прессы Азербайджана. Фоторепортаж
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору