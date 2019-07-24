Трамп обсудил с сенаторами-республиканцами возможные санкции в отношении Турции за покупку российских С-400

Президент США Дональд Трамп встретился с членами Сената США от Республиканской партии, сообщил Белый дом.
"Речь идет о возможных санкциях в отношении Турции за покупку российской противоракетной системы", - уточняет администрация президента тему встречи Трампа и сенаторов.
Согласно сообщению, на мероприятии присутствовали 45 членов верхней палаты Конгресса США от республиканской партии.
При этом среди перечисленных имен нет председателя сенатского комитета по вооруженным силам Джеймса Инхофа.
Более подробной информации о встрече и ее итогах Белый дом не предоставил.
С середины июля Турция получает из России компоненты С-400. США неоднократно грозили Турции санкциями за покупку С-400, в частности, в соответствии с CAATSA.
На прошлой неделе в США заявили, что решение Турции приобрести российские системы ПВО С-400 делает невозможным участие Анкары в программе F-35. В то же время в Вашингтоне подчеркнули настрой на продолжение военного сотрудничества с Анкарой.
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