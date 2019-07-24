Манат укрепился к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 24 июля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 24 июля ЦБА определил 1,8947 манат/1EUR (23 июля - 1,9027 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 24 июля установил 0,0269 манат/1RUB (23 июля - 0,027 манат/1RUB).

А. Мамедов