Манат укрепился к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 24 июля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 24 июля ЦБА определил 1,8947 манат/1EUR (23 июля - 1,9027 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 24 июля установил 0,0269 манат/1RUB (23 июля - 0,027 манат/1RUB).
А. Мамедов
ОБСЕ проведет в четверг мониторинг в зоне карабахского конфликта
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны Азербайджана
Названа самая дорогая страна Европы для туристов
Количество визитеров из России в Грузию за первую неделю после запрещения прямых авиарейсов сократилось на 21,4% - исследование
Две коррекции орбиты космической обсерватории "Спектр-РГ" предстоит провести в ближайший месяц - Рогозин
ИВ Агсуинского района направит более 450 тыс. манатов на ремонт домов, пострадавших от землетрясения в феврале
ИВ Губинского района направит около 730 тыс. манатов на ремонт дорог
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Джонсон сформирует правительство "современной Великобритании" с большим числом женщин и представителей этнических меньшинств - СМИ
Болтон заявил о необходимости сотрудничества с Сеулом после инцидента с российскими боевыми самолетами
Посольство КНДР в РФ прогнозирует скорое освобождение задержанного судна с российскими моряками
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В День Национальный Прессы Nar собрал представителей СМИ на интеллектуальный конкурс
В РИКЦ в Баку отметили День национальной прессы Азербайджана. Фоторепортаж
В сентябре в Баку пройдет международная выставка в сфере рекламной индустрии
Генсек ООН в начале сентября в Минске примет участие в конференции по антитеррору