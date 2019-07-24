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Транспорт и связь 24.07.2019 09:30

AZAL продолжит летать в Нью-Йорк

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) приняла решение продолжить выполнение полетов по маршруту Баку - Нью-Йорк еще в течение года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ЗАО «Азербайджанские авиалинии».

"Принимая во внимание оптимизацию технических возможностей воздушного флота и многочисленные просьбы пассажиров, авиакомпания приняла решение не закрывать прямой рейс из Баку в Нью-Йорк еще в течение года", - отметили в AZAL.

Таким образом, компания продолжит осуществлять рейсы в Нью-Йорк в рамках зимнего расписания на 2019/2020 годы и летнего расписания на 2020 год. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю – по понедельникам и субботам.

Как сообщалось ранее, в начале июня компания планировала закрытие с октября 2019 года прямого рейса Баку – Нью-Йорк. В качестве причины приводился тот факт, что развитие полетов в США было связано с планами AZAL по расширению флота за счет покупки новых самолетов Boeing 737 MAX-8. С учетом отказа от контракта на приобретение 10 Boeing 737 MAX-8, авиакомпания планировала сосредоточиться на более приоритетных направлениях за счет имеющегося в распоряжении воздушного флота.

В настоящее время флот «Азербайджанских авиалиний» насчитывает 25-26 самолетов, среди которых Boeing 787, Boeing 767, Boeing 757, а также самолеты Airbus 340, Airbus 320, Airbus 319 и Embraer 190.

Как сообщалось, в апреле 2017 года азербайджанская авиакомпания Silk Way Airlines и Boeing подписали контракт на приобретение 10 пассажирских самолетов Boeing 737 MAX-8. Оператором данных самолетов должна была быть AZAL. Общая сумма соглашения составляла около $1 млрд. Азербайджан в рамках контракта должен был получить самолеты в течение трех лет.

Контракт аннулирован по причинам, связанным с безопасностью данных самолетов. Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби потерпел крушение 10 марта 2019 года в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек. Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода: в конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

Ряд авиакомпаний объявило о временной приостановке использования Boeing 737 MAX-8 до выяснения результатов расследования происшествия.

А. Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, АВИАРЕЙС, ПРОДЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]