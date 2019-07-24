КНДР отказывается принимать продовольственную помощь от Южной Кореи из-за запланированных военных учений

Северная Корея отказывается принимать продовольственную помощь от Южной Кореи, ссылаясь на запланированные Сеулом совместные военные учения с США, пишет агентство "Ренхап" со ссылкой на чиновника министерства по делам объединения.
"Это сообщение (об отказе от помощи - ИФ) было передано в ходе обсуждений на рабочем уровне между Севером и Всемирной продовольственной программой (ВПП)", - сказал чиновник журналистам на условиях анонимности.
По его словам, отделение ВПП в Пхеньяне все еще ведет переговоры с МИДом Северной Кореи по этому вопросу.
В настоящее время правительство Южной Кореи пытается получить подтверждение того, что отказ КНДР от продовольственной помощи является окончательным решением. Отгрузка риса временно приостановлена.
Ранее в тот же день в СМИ появилась информация, что Пхеньян откажется от помощи Сеула из-за запланированных на следующий месяц военных учений Южной Кореи и США.
На прошлой неделе МИД Северной Кореи предупредил, что учения могут повлиять на перспективы переговоров на рабочем уровне по денуклеаризации, которые Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп договорились возобновить во время встречи 30 июня.
В прошлом месяце Южная Корея объявила о своем плане предоставить 50 тыс. тонн риса, собранного в стране, в помощь Северной Корее через ВПП.
11 июля Южная Корея и ВПП подписали официальный контракт по плану продовольственной помощи. Ранее Сеул заявил, что детали того, когда именно и как рис будет доставлен на Север, еще предстоит проработать.
КНДР сталкивается с нехваткой продовольствия, вызванной глобальными санкциями и годами неблагоприятных погодных условий.
Ранее Всемирная продовольственная программа, а также Продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН (ФАО) сообщили по итогам своего визита в Северную Корею, что урожайность в стране в прошлом году достигла самого низкого уровня с 2008 года. По их оценкам, 10 млн человек или около 40% населения КНДР срочно нуждаются в продовольствии.
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